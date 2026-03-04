Рейтинг@Mail.ru
Россия лидирует среди стран Европы на научных олимпиадах, заявил Кравцов - РИА Новости, 04.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:27 04.03.2026 (обновлено: 17:33 04.03.2026)
https://ria.ru/20260304/kravtsov-2078537065.html
Россия лидирует среди стран Европы на научных олимпиадах, заявил Кравцов
Россия лидирует среди стран Европы на научных олимпиадах, заявил Кравцов - РИА Новости, 04.03.2026
Россия лидирует среди стран Европы на научных олимпиадах, заявил Кравцов
Россия занимает первое место на международных научных олимпиадах среди европейских стран, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов. РИА Новости, 04.03.2026
2026-03-04T17:27:00+03:00
2026-03-04T17:33:00+03:00
россия
сергей кравцов
европа
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/17/2050006256_0:179:2890:1805_1920x0_80_0_0_100a2a8b6bbc6b55039bfed247c73d8b.jpg
https://ria.ru/20260304/putin-2078536380.html
россия
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/17/2050006256_124:0:2767:1982_1920x0_80_0_0_67ed05cbec0ee8f91947bffbe86b4d2f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сергей кравцов, европа, владимир путин
Россия, Сергей Кравцов, Европа, Владимир Путин
Россия лидирует среди стран Европы на научных олимпиадах, заявил Кравцов

Кравцов: РФ лидирует среди европейских стран на международных научных олимпиадах

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкМинистр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов
Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Россия занимает первое место на международных научных олимпиадах среди европейских стран, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов.
Президент РФ Владимир Путин в среду проводит совещание с членами правительства РФ в режиме видеоконференции.
"Россия - в тройке мировых лидеров по международным олимпиадам и занимает уверенное первое место среди европейских стран, обогнав такие страны как Великобритания, Франция, Германия и другие страны", - сказал Кравцов в ходе совещания.
Привлекательно все очень – Путин о презентации школы в Суздале - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
Путин отметил привлекательную презентацию школы в Суздале
Вчера, 17:26
 
РоссияСергей КравцовЕвропаВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала