Кравцов сравнил рывок в строительстве школ с советским периодом

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Министр просвещения России Сергей Кравцов сравнил темпы строительства школ в РФ с советским периодом: сейчас те показатели достигнуты и даже где-то превышены.

"Хочу сказать, что у нас беспрецедентные темпы строительства были заданы в соответствии с Вашим поручением. Они сопоставимы с темпами 60-х, 80-х годов Советского Союза, когда был наиболее (заметен - ред.) рост создаваемых школ, новых мест. Мы на эти показатели вышли и даже где-то их превысили", - подчеркнул министр.