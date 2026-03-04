Рейтинг@Mail.ru
Аэропорт Краснодара не смог принять вывозной рейс из Дубая
21:32 04.03.2026 (обновлено: 21:56 04.03.2026)
Аэропорт Краснодара не смог принять вывозной рейс из Дубая
краснодар
дубай
аэрофлот
военная операция сша и израиля против ирана
происшествия
краснодар
дубай
краснодар, дубай, аэрофлот, военная операция сша и израиля против ирана, происшествия
Краснодар, Дубай, Аэрофлот, Военная операция США и Израиля против Ирана, Происшествия
Аэропорт Краснодара не смог принять вывозной рейс из Дубая

Международный аэропорт Краснодара
Международный аэропорт Краснодара. Архивное фото
КРАСНОДАР, 4 мар – РИА Новости. Аэропорт Краснодара не принял первый вывозной рейс авиакомпании "Аэрофлот" из Дубая, воздушное пространство аэропорта закрыто ввиду ограничений на прием и выпуск судов, сообщили РИА Новости в пресс-службе краснодарского аэропорта.
Краснодаре также пока воздушное пространство закрыто", - сообщили агентству в пресс-службе, уточнив при этом, что в аэропорт Краснодара указанный рейс не прибыл.
Согласно данным онлайн-табло "Аэрофлота", рейс SU769D, вылетевший утром из Дубая, приземлился в Нальчике в 20.30 мск.
Вывозной рейс SU769D Аэрофлота из Дубая (аэропорт "Аль-Мактум") вылетел в Краснодар в 9.33 мск (10.33 по местному времени). На борту 148 пассажиров, сообщал "Аэрофлот". Ожидалось, что рейс прибудет в Краснодар в 18.30 мск с учетом дозаправки в Анталье.
Росавиация сообщила в среду днем, что в аэропорту Краснодара введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в целях обеспечения безопасности полетов. В среду в Краснодарском крае была объявлена беспилотная опасность.
Первый рейс "Аэрофлота" из Дубая в Краснодар приземлился в Нальчике
Вчера, 21:31
 
