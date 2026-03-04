Аэропорт Краснодара не смог принять вывозной рейс из Дубая

КРАСНОДАР, 4 мар – РИА Новости. Аэропорт Краснодара не принял первый вывозной рейс авиакомпании "Аэрофлот" из Дубая, воздушное пространство аэропорта закрыто ввиду ограничений на прием и выпуск судов, сообщили РИА Новости в пресс-службе краснодарского аэропорта.