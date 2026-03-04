МИД рекомендовал россиянам воздержаться от посещения Косово

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Москва рекомендует россиянам воздерживаться от посещения Косово, выбирать альтернативные маршруты при посещении Балканского полуострова, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат подчеркнула, что Россия не признает независимости "Республики Косово" и не имеет с ней официальных контактов.