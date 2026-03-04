https://ria.ru/20260304/kosovo-2078439149.html
МИД рекомендовал россиянам воздержаться от посещения Косово
МИД рекомендовал россиянам воздержаться от посещения Косово - РИА Новости, 04.03.2026
МИД рекомендовал россиянам воздержаться от посещения Косово
Москва рекомендует россиянам воздерживаться от посещения Косово, выбирать альтернативные маршруты при посещении Балканского полуострова, заявила официальный... РИА Новости, 04.03.2026
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Москва рекомендует россиянам воздерживаться от посещения Косово, выбирать альтернативные маршруты при посещении Балканского полуострова, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"С учетом высоких рисков вновь рекомендуем гражданам России
воздерживаться от посещения Косово
и при планировании поездок по балканскому региону выбирать альтернативные маршруты", - заявила Захарова
в ходе еженедельного брифинга.
Дипломат подчеркнула, что Россия не признает независимости "Республики Косово" и не имеет с ней официальных контактов.
"Таким образом отсутствует возможность для эффективной защиты интересов и обеспечения безопасности оказавшихся там россиян",- резюмировала она.