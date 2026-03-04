Рейтинг@Mail.ru
МИД рекомендовал россиянам воздержаться от посещения Косово - РИА Новости, 04.03.2026
13:15 04.03.2026
https://ria.ru/20260304/kosovo-2078439149.html
МИД рекомендовал россиянам воздержаться от посещения Косово
МИД рекомендовал россиянам воздержаться от посещения Косово - РИА Новости, 04.03.2026
МИД рекомендовал россиянам воздержаться от посещения Косово
Москва рекомендует россиянам воздерживаться от посещения Косово, выбирать альтернативные маршруты при посещении Балканского полуострова, заявила официальный... РИА Новости, 04.03.2026
2026-03-04T13:15:00+03:00
2026-03-04T13:15:00+03:00
россия, косово, москва, мария захарова
Россия, Косово, Москва, Мария Захарова
МИД рекомендовал россиянам воздержаться от посещения Косово

Захарова призвала россиян воздержаться от посещения Косово

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Здание Министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Москва рекомендует россиянам воздерживаться от посещения Косово, выбирать альтернативные маршруты при посещении Балканского полуострова, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"С учетом высоких рисков вновь рекомендуем гражданам России воздерживаться от посещения Косово и при планировании поездок по балканскому региону выбирать альтернативные маршруты", - заявила Захарова в ходе еженедельного брифинга.
Дипломат подчеркнула, что Россия не признает независимости "Республики Косово" и не имеет с ней официальных контактов.
"Таким образом отсутствует возможность для эффективной защиты интересов и обеспечения безопасности оказавшихся там россиян",- резюмировала она.
Здание МИД России в Москве - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
МИД: дипломаты добились доступа к задержанному в Косово россиянину
Вчера, 13:09
 
РоссияКосовоМоскваМария Захарова
 
 
