Немецкие солдаты в Косово пожаловались на нехватку ботинок и носков
05:39 04.03.2026
Немецкие солдаты в Косово пожаловались на нехватку ботинок и носков
в мире
косово
германия
сербия
нато
бундестаг германии
оон
косово
германия
сербия
Немецкие солдаты в Косово пожаловались на нехватку ботинок и носков

Немецким военным контингента KFOR в Косово не хватает ботинок и носков

БЕРЛИН, 4 мар - РИА Новости. Немецким военнослужащим, дислоцированным в Косово в рамках контингента KFOR под эгидой НАТО, не хватает элементарных вещей вроде ботинок и носков, выяснило РИА Новости на основе данных немецкого бундесвера.
Бундестаг продлил в июне 2025 года участие бундесвера в миссии в Косово на срок до лета 2026 года.
"Солдатам, дислоцированным там (в Косово - ред.), по-прежнему не хватает более качественных транспортных средств и снаряжения, чтобы выполнять свою порой опасную миссию… проблемой является также отсутствие запаса одежды. Им (солдатам - ред.) не хватает небольшого "запаса на замену" для самых изнашиваемых предметов одежды, таких как ботинки, носки и защита от влаги, поскольку их закупка из Германии занимает очень много времени", - говорится в изученном РИА Новости отчете уполномоченного по делам вооруженных сил Германии.
В 1999 году вооруженное противостояние между албанскими сепаратистами из Освободительной армии Косово и силовыми структурами Сербии привело к бомбардировкам Союзной Республики Югославия (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО.
Военная операция была предпринята без одобрения Совета безопасности ООН на основе утверждения западных стран о том, что власти СРЮ якобы проводили этнические чистки в косовской автономии и спровоцировали там гуманитарную катастрофу. Авиаудары Североатлантического альянса продолжались c 24 марта по 10 июня 1999 года.
После этого в Косово и Метохию был введен контингент KFOE под эгидой НАТО, сейчас в составе контингента Североатлантического альянса в Косово около 4,5 тысячи военнослужащих из 29 государств.
В миреКосовоГерманияСербияНАТОБундестаг ГерманииООН
 
 
