Немецкие солдаты в Косово пожаловались на нехватку ботинок и носков

БЕРЛИН, 4 мар - РИА Новости. Немецким военнослужащим, дислоцированным в Косово в рамках контингента KFOR под эгидой НАТО, не хватает элементарных вещей вроде ботинок и носков, выяснило РИА Новости на основе данных немецкого бундесвера.

После этого в Косово и Метохию был введен контингент KFOE под эгидой НАТО, сейчас в составе контингента Североатлантического альянса в Косово около 4,5 тысячи военнослужащих из 29 государств.