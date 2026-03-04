Рейтинг@Mail.ru
Врач рассказала, что чувствуют космонавты по возвращении на Землю - РИА Новости, 04.03.2026
14:07 04.03.2026
Врач рассказала, что чувствуют космонавты по возвращении на Землю
Врач рассказала, что чувствуют космонавты по возвращении на Землю - РИА Новости, 04.03.2026
Врач рассказала, что чувствуют космонавты по возвращении на Землю
Первое время после возвращения на Землю космонавты чувствуют переполнение в голове, как будто они висят вниз головой, у них может быть небольшая головная боль,... РИА Новости, 04.03.2026
общество, россия
Общество, Россия
Врач рассказала, что чувствуют космонавты по возвращении на Землю

Пушкарь-Василевская: космонавты по возвращении на Землю чувствуют головную боль

Космонавт Роскосмоса Олег Новицкий после посадки спускаемого аппарата транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-18"
Космонавт Роскосмоса Олег Новицкий после посадки спускаемого аппарата транспортного пилотируемого корабля Союз МС-18 - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Космонавт Роскосмоса Олег Новицкий после посадки спускаемого аппарата транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-18". Архивное фото
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Первое время после возвращения на Землю космонавты чувствуют переполнение в голове, как будто они висят вниз головой, у них может быть небольшая головная боль, но это проходит, заявила главный врач-терапевт Центра подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина Мария Пушкарь-Василевская в рамках пятого открытого конкурса по отбору кандидатов в космонавты РФ.
"На Земле все настроено на прямохождение. А в невесомости этого нет, поэтому кровь распределяется везде равномерно. Первое время (после возвращения на Землю - ред.) космонавты чувствуют переполнение в голове, как будто они висят вниз головой. У них может быть небольшая головная боль, но это проходит", - сказала врач-терапевт в беседе с порталом NEWS.ru.
Кроме того, незначительно меняют свою конфигурацию камеры сердца, что фиксируется на кардиограммах, утончила медик. Помимо всего прочего, в невесомости слегка расправляется позвоночник, и космонавты становятся чуть выше, но на земле со временем этот эффект проходит, резюмировала Пушкарь-Василевская.
Член основного экипажа 67-й экспедиции на Международную космическую станцию (МКС), космонавт Роскосмоса Олег Артемьев на продувке скафандров перед отъездом на стартовую площадку космодрома Байконур - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
Откровения космонавта о жизни на орбите
1 ноября 2025, 19:35
 
Версия 2023.1 Beta
