Врач рассказала, что чувствуют космонавты по возвращении на Землю

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Первое время после возвращения на Землю космонавты чувствуют переполнение в голове, как будто они висят вниз головой, у них может быть небольшая головная боль, но это проходит, заявила главный врач-терапевт Центра подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина Мария Пушкарь-Василевская в рамках пятого открытого конкурса по отбору кандидатов в космонавты РФ.