https://ria.ru/20260304/kosmonavty-2078457370.html
Врач рассказала, что чувствуют космонавты по возвращении на Землю
Врач рассказала, что чувствуют космонавты по возвращении на Землю - РИА Новости, 04.03.2026
Врач рассказала, что чувствуют космонавты по возвращении на Землю
Первое время после возвращения на Землю космонавты чувствуют переполнение в голове, как будто они висят вниз головой, у них может быть небольшая головная боль,... РИА Новости, 04.03.2026
2026-03-04T14:07:00+03:00
2026-03-04T14:07:00+03:00
2026-03-04T14:07:00+03:00
общество
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/11/1754908929_0:0:2792:1572_1920x0_80_0_0_c89a906bf6beb388c6e70e15d6076e15.jpg
https://ria.ru/20251101/mks-2051862528.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/11/1754908929_241:0:2588:1760_1920x0_80_0_0_c60c63a3ca180bb4b5cc7c192da2d459.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия
Врач рассказала, что чувствуют космонавты по возвращении на Землю
Пушкарь-Василевская: космонавты по возвращении на Землю чувствуют головную боль
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Первое время после возвращения на Землю космонавты чувствуют переполнение в голове, как будто они висят вниз головой, у них может быть небольшая головная боль, но это проходит, заявила главный врач-терапевт Центра подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина Мария Пушкарь-Василевская в рамках пятого открытого конкурса по отбору кандидатов в космонавты РФ.
"На Земле все настроено на прямохождение. А в невесомости этого нет, поэтому кровь распределяется везде равномерно. Первое время (после возвращения на Землю - ред.) космонавты чувствуют переполнение в голове, как будто они висят вниз головой. У них может быть небольшая головная боль, но это проходит", - сказала врач-терапевт в беседе с порталом NEWS.ru
.
Кроме того, незначительно меняют свою конфигурацию камеры сердца, что фиксируется на кардиограммах, утончила медик. Помимо всего прочего, в невесомости слегка расправляется позвоночник, и космонавты становятся чуть выше, но на земле со временем этот эффект проходит, резюмировала Пушкарь-Василевская.