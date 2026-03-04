Рейтинг@Mail.ru
Первый конкурс школ авторской песни стартовал в России
15:58 04.03.2026
Первый конкурс школ авторской песни стартовал в России
Первый конкурс школ авторской песни стартовал в России - РИА Новости, 04.03.2026
Первый конкурс школ авторской песни стартовал в России
Конкурс школ авторской песни "Быстрый старт" впервые пройдет в России для европейской части страны. Одна из целей мероприятия — духовно-нравственное и... РИА Новости, 04.03.2026
Никита Бизин
Никита Бизин
религия, москва, вязники, президентский фонд культурных инициатив
Религия, Москва, Вязники, Президентский фонд культурных инициатив

Первый конкурс школ авторской песни стартовал в России

Дети во время урока музыки
Дети во время урока музыки - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
© iStock.com / South_agency
Дети во время урока музыки
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Конкурс школ авторской песни "Быстрый старт" впервые пройдет в России для европейской части страны. Одна из целей мероприятия — духовно-нравственное и патриотическое воспитание молодежи, рассказали РИА Новости организаторы конкурса.
"Прием заявок уже открыт и подавать их можно до 1 июня, онлайн на сайте конкурса. Это первый этап, заочный. Поступило более 30 заявок из разных областей центральной части России, а к лету число подавших заявки на конкурс школ может достичь 100. Члены жюри из порядка 100 школ отберут 8, от каждой приедут в Москву по 2 ученика с наставником для прохождения следующих этапов конкурса. С 3 июня начнется этап батлов - поединков, в соцсети "ВКонтакте" можно будет смотреть трансляции, зрители смогут голосовать и участвовать в определении победителей", - рассказала в беседе с РИА Новости продюсер проекта Екатерина Витакова.
В ходе пресс-конференции в Международном мультимедийной пресс-центре медиагуппы "Россия сегодня" руководитель проекта "Быстрый старт", художественный руководитель фестивалей авторской песни "Русский характер" и "Покровский собор", бард Алексей Витаков отметил, что финальный гала-концерт с награждением победителей пройдет 17 августа. Ему будет предшествовать шоу-битва финалистов конкурса. Возраст конкурсантов-учеников – от 14 до 30 лет. Проект конкурса реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, добавил Витаков.
"Мы давно хотели рассказать о педагогах, наставниках, о тех людях, которые сохраняют авторскую песню в глубинках, на всей территории необъятной России. Это очень душевный жанр, и его как-то немного задвинули в тень в последние два десятилетия. А на самом деле этот жанр живет и развивается, воспитывает молодежь, духовно-нравственно, патриотически. Патриотизм – это любовь. И столько любви вы ни в одном жанре не увидите", - уверен Витаков.
В жюри фестиваля, по его словам, входят признанные мэтры авторской песни, которые поделятся опытом с конкурсантами. Среди них председатель Союза деятелей авторской песни Александр Мирзаян, поэт-песенник Александр Шаганов, член Союза писателей Москвы и Литфонда, бард Юрий Лорес, директор фестиваля "Русский характер", автор-исполнитель Алексей Маментьев. "Социальный лифт – то, что нужно сегодня молодежи. Все прошедшие отборочный тур участники конкурса смогут выступить на фестивале "Русский характер" - на уникальной сцене в Фатьяновском парке в Вязниках, на родине знаменитого поэта-фронтовика Алексея Фатьянова (Владимирская область)", - рассказал Маментьев.
Говоря об особенностях жанра русской авторской песни, известный бард Юрий Лорес выделил командный дух авторов-исполнителей и слушателей, искренность песен, глубину положенных на музыку стихов, откровенность общения. Он вспомнил Высоцкого и Окуджаву, песни военных лет. "Вот откуда все эти интонации: из "Темной ночи", из "Землянки", - отметил Лорес. "Те, кто уже более 30 лет работают, ведут школы авторской песни - уже не одно поколение воспитали. Не обязательно, что все ученики этих школ становятся известными авторами, но они вырастают приличными, патриотичными и хорошими людьми. Вот за это спасибо. И дай Бог, чтобы так и было. Нас всех, страну, людей в 90-е годы разъединили - пора собираться, а песня этому очень способствует", - заключил Лорес.
Религия, Москва, Вязники, Президентский фонд культурных инициатив
 
 
Версия 2023.1 Beta
