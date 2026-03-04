Первый конкурс школ авторской песни стартовал в России

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Конкурс школ авторской песни "Быстрый старт" впервые пройдет в России для европейской части страны. Одна из целей мероприятия — духовно-нравственное и патриотическое воспитание молодежи, рассказали РИА Новости организаторы конкурса.

"Прием заявок уже открыт и подавать их можно до 1 июня, онлайн на сайте конкурса. Это первый этап, заочный. Поступило более 30 заявок из разных областей центральной части России, а к лету число подавших заявки на конкурс школ может достичь 100. Члены жюри из порядка 100 школ отберут 8, от каждой приедут в Москву по 2 ученика с наставником для прохождения следующих этапов конкурса. С 3 июня начнется этап батлов - поединков, в соцсети "ВКонтакте" можно будет смотреть трансляции, зрители смогут голосовать и участвовать в определении победителей", - рассказала в беседе с РИА Новости продюсер проекта Екатерина Витакова.

В ходе пресс-конференции в Международном мультимедийной пресс-центре медиагуппы "Россия сегодня" руководитель проекта "Быстрый старт", художественный руководитель фестивалей авторской песни "Русский характер" и "Покровский собор", бард Алексей Витаков отметил, что финальный гала-концерт с награждением победителей пройдет 17 августа. Ему будет предшествовать шоу-битва финалистов конкурса. Возраст конкурсантов-учеников – от 14 до 30 лет. Проект конкурса реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, добавил Витаков.

"Мы давно хотели рассказать о педагогах, наставниках, о тех людях, которые сохраняют авторскую песню в глубинках, на всей территории необъятной России. Это очень душевный жанр, и его как-то немного задвинули в тень в последние два десятилетия. А на самом деле этот жанр живет и развивается, воспитывает молодежь, духовно-нравственно, патриотически. Патриотизм – это любовь. И столько любви вы ни в одном жанре не увидите", - уверен Витаков.

В жюри фестиваля, по его словам, входят признанные мэтры авторской песни, которые поделятся опытом с конкурсантами. Среди них председатель Союза деятелей авторской песни Александр Мирзаян, поэт-песенник Александр Шаганов, член Союза писателей Москвы и Литфонда, бард Юрий Лорес, директор фестиваля "Русский характер", автор-исполнитель Алексей Маментьев. "Социальный лифт – то, что нужно сегодня молодежи. Все прошедшие отборочный тур участники конкурса смогут выступить на фестивале "Русский характер" - на уникальной сцене в Фатьяновском парке в Вязниках, на родине знаменитого поэта-фронтовика Алексея Фатьянова (Владимирская область)", - рассказал Маментьев.