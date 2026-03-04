https://ria.ru/20260304/konflikt-2078603874.html
Конфликт вокруг Ирана может потребовать координации НАТО, считает Колби
Конфликт вокруг Ирана может потребовать координации НАТО, считает Колби - РИА Новости, 04.03.2026
Конфликт вокруг Ирана может потребовать координации НАТО, считает Колби
Замглавы Пентагона по политическим делам Элбридж Колби заявил о возможности такого развития конфликта на Ближнем Востоке, которое потребует координации стран... РИА Новости, 04.03.2026
2026-03-04T22:27:00+03:00
2026-03-04T22:27:00+03:00
2026-03-04T22:27:00+03:00
в мире
иран
ближний восток
сша
министерство обороны сша
нато
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/15/1764651460_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_c6b47d88693df4c3a97c68d81f8e3f96.jpg
https://ria.ru/20260304/iran-2078601802.html
иран
ближний восток
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/15/1764651460_148:0:2877:2047_1920x0_80_0_0_79bc021aa16ba0469fbab38b1b88e311.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иран, ближний восток, сша, министерство обороны сша, нато, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, Ближний Восток, США, Министерство обороны США, НАТО, Военная операция США и Израиля против Ирана
Конфликт вокруг Ирана может потребовать координации НАТО, считает Колби
Колби: конфликт на Ближнем Востоке может потребовать координации стран НАТО