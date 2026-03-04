Рейтинг@Mail.ru
Конфликт вокруг Ирана может потребовать координации НАТО, считает Колби - РИА Новости, 04.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:27 04.03.2026
https://ria.ru/20260304/konflikt-2078603874.html
Конфликт вокруг Ирана может потребовать координации НАТО, считает Колби
Конфликт вокруг Ирана может потребовать координации НАТО, считает Колби - РИА Новости, 04.03.2026
Конфликт вокруг Ирана может потребовать координации НАТО, считает Колби
Замглавы Пентагона по политическим делам Элбридж Колби заявил о возможности такого развития конфликта на Ближнем Востоке, которое потребует координации стран... РИА Новости, 04.03.2026
2026-03-04T22:27:00+03:00
2026-03-04T22:27:00+03:00
в мире
иран
ближний восток
сша
министерство обороны сша
нато
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/15/1764651460_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_c6b47d88693df4c3a97c68d81f8e3f96.jpg
https://ria.ru/20260304/iran-2078601802.html
иран
ближний восток
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/15/1764651460_148:0:2877:2047_1920x0_80_0_0_79bc021aa16ba0469fbab38b1b88e311.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, ближний восток, сша, министерство обороны сша, нато, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, Ближний Восток, США, Министерство обороны США, НАТО, Военная операция США и Израиля против Ирана
Конфликт вокруг Ирана может потребовать координации НАТО, считает Колби

Колби: конфликт на Ближнем Востоке может потребовать координации стран НАТО

© Фото : U.S. Air Force / Tech. Sgt. Clayton LenhardtВоеннослужащие поднимают флаг НАТО
Военнослужащие поднимают флаг НАТО - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
© Фото : U.S. Air Force / Tech. Sgt. Clayton Lenhardt
Военнослужащие поднимают флаг НАТО. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 4 мар - РИА Новости. Замглавы Пентагона по политическим делам Элбридж Колби заявил о возможности такого развития конфликта на Ближнем Востоке, которое потребует координации стран НАТО в операции против Ирана.
"На мой взгляд, существует реальная вероятность развития ситуации в направлении некоего формата объединения или координации действий", - сказал Колби во время выступления в Совете по международным делам.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщалось о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Сотрудник сил безопасности Израиля - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
Израиль хочет полностью уничтожить потенциал Ирана, пишут СМИ
Вчера, 22:14
 
В миреИранБлижний ВостокСШАМинистерство обороны СШАНАТОВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала