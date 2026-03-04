Конфликт вокруг Ирана может потребовать координации НАТО, считает Колби

ВАШИНГТОН, 4 мар - РИА Новости. Замглавы Пентагона по политическим делам Элбридж Колби заявил о возможности такого развития конфликта на Ближнем Востоке, которое потребует координации стран НАТО в операции против Ирана.

"На мой взгляд, существует реальная вероятность развития ситуации в направлении некоего формата объединения или координации действий", - сказал Колби во время выступления в Совете по международным делам.