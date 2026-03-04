На Ближнем Востоке с 28 февраля погибли более 870 человек, пишут СМИ

https://ria.ru/20260304/konflikt-2078348557.html
Более 870 человек погибли в результате боевых действий на Ближнем Востоке с 28 февраля, утверждает газета New York Times. РИА Новости, 04.03.2026
