https://ria.ru/20260304/konflikt-2078339845.html
Кризис на Ближнем Востоке замедляет переговоры по Украине, заявил Мирошник
Кризис на Ближнем Востоке замедляет переговоры по Украине, заявил Мирошник - РИА Новости, 04.03.2026
Кризис на Ближнем Востоке замедляет переговоры по Украине, заявил Мирошник
Обострение конфликта на Ближнем Востоке создает негативный фон для мирной договоренности по Украине, такое мнение выразил посол по особым поручениям МИД РФ по... РИА Новости, 04.03.2026
2026-03-04T02:48:00+03:00
в мире
сша
ближний восток
украина
родион мирошник
военная операция сша и израиля против ирана
Кризис на Ближнем Востоке замедляет переговоры по Украине, заявил Мирошник
