Кризис на Ближнем Востоке замедляет переговоры по Украине, заявил Мирошник - РИА Новости, 04.03.2026
02:48 04.03.2026
Кризис на Ближнем Востоке замедляет переговоры по Украине, заявил Мирошник
в мире
сша
ближний восток
украина
родион мирошник
военная операция сша и израиля против ирана
в мире, сша, ближний восток, украина, родион мирошник, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, США, Ближний Восток, Украина, Родион Мирошник, Военная операция США и Израиля против Ирана
© Фото : МИД РоссииРодион Мирошник
Родион Мирошник - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
© Фото : МИД России
Родион Мирошник. Архивное фото
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Обострение конфликта на Ближнем Востоке создает негативный фон для мирной договоренности по Украине, такое мнение выразил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
"Разразившийся конфликт на Ближнем Востоке создает негативный фон для мирной договоренности (по Украине - ред.)", - сказал Мирошник газете "Известия".
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
Песков рассказал о влиянии кризиса вокруг Ирана на переговоры по Украине
Вчера, 12:53
Он считает, что риски главным образом касаются функционала США. В связи с этим, считает Мирошник, динамика переговоров по украинскому кризису может замедлится.
"Насколько они (США - ред.) будут втянуты в развитие конфликта на этой территории. Потому что одни и те же люди участвуют в организации переговорного процесса", - отметил он.
США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Площадь Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
Лондон хочет затруднить переговоры по Украине, заявил российский посол
27 февраля, 21:22
 
В миреСШАБлижний ВостокУкраинаРодион МирошникВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
