Колокольцев рассказал о возрасте тех, кто совершал нападения в школах
Колокольцев рассказал о возрасте тех, кто совершал нападения в школах
Самому юному из тех, кто нападал в школах на учащихся и преподавателей, десять лет, заявил глава МВД России Владимир Колокольцев. РИА Новости, 04.03.2026
Колокольцев: самому юному из тех, кто нападал в школах на сверстников, 10 лет