Колокольцев рассказал о возрасте тех, кто совершал нападения в школах

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Самому юному из тех, кто нападал в школах на учащихся и преподавателей, десять лет, заявил глава МВД России Владимир Колокольцев.

"Только в текущем году нами предотвращено 21 нападение на учащихся и преподавателей в 15 регионах страны. Поражает возраст правонарушителей, самому юному - 10 лет", - сказал он на коллегии МВД.