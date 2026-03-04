https://ria.ru/20260304/kolokoltsev-2078476522.html
Колокольцев рассказал о текучке кадров в МВД
Колокольцев рассказал о текучке кадров в МВД - РИА Новости, 04.03.2026
Колокольцев рассказал о текучке кадров в МВД
Текучка кадров огромная в МВД, с 2020 года ушли 350 тысяч человек, личный состав обновился наполовину, заявил глава российского ведомства Владимир Колокольцев. РИА Новости, 04.03.2026
2026-03-04T14:47:00+03:00
2026-03-04T14:47:00+03:00
2026-03-04T14:54:00+03:00
россия
владимир колокольцев
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/05/2003209209_0:132:3064:1856_1920x0_80_0_0_22a27f13164ca95c22ee0fa67124b259.jpg
https://ria.ru/20260304/kolokoltsev-2078476644.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/05/2003209209_192:0:2781:1942_1920x0_80_0_0_fed53ab9a99881e0f04e100bd7969b15.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир колокольцев, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Россия, Владимир Колокольцев, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
Колокольцев рассказал о текучке кадров в МВД
Колокольцев: с 2020 года личный состав МВД обновился наполовину