Колокольцев рассказал о нехватке участковых в России - РИА Новости, 04.03.2026
14:41 04.03.2026 (обновлено: 14:47 04.03.2026)
Колокольцев рассказал о нехватке участковых в России
Колокольцев рассказал о нехватке участковых в России
Нехватка участковых в РФ составляет 25%, но контроль за поднадзорными лицами сохранен, заявил глава МВД РФ Владимир Колокольцев.
2026-03-04T14:41:00+03:00
2026-03-04T14:47:00+03:00
Колокольцев рассказал о нехватке участковых в России

Колокольцев: нехватка участковых в РФ составляет 25%, но контроль сохраняется

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Нехватка участковых в РФ составляет 25%, но контроль за поднадзорными лицами сохранен, заявил глава МВД РФ Владимир Колокольцев.
Президент РФ Владимир Путин в среду принимает участие в расширенном заседании коллегии МВД.
"Несмотря на большой некомплект участковых, это 25%, сохранен контроль за поднадзорными", - сказал Колокольцев в ходе заседания.
