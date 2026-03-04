https://ria.ru/20260304/kolokoltsev-2078473047.html
Колокольцев рассказал о нехватке участковых в России
Колокольцев рассказал о нехватке участковых в России - РИА Новости, 04.03.2026
Колокольцев рассказал о нехватке участковых в России
Нехватка участковых в РФ составляет 25%, но контроль за поднадзорными лицами сохранен, заявил глава МВД РФ Владимир Колокольцев. РИА Новости, 04.03.2026
2026-03-04T14:41:00+03:00
2026-03-04T14:41:00+03:00
2026-03-04T14:47:00+03:00
россия
общество
владимир колокольцев
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/02/1937350554_0:115:3001:1803_1920x0_80_0_0_67c93eac50387bb32ac6a0e862fb2e25.jpg
https://ria.ru/20260304/kolokoltsev-2078467122.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/02/1937350554_122:0:2851:2047_1920x0_80_0_0_14b057c2061cdb496db80d37157e34ab.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество, владимир колокольцев, владимир путин
Россия, Общество, Владимир Колокольцев, Владимир Путин
Колокольцев рассказал о нехватке участковых в России
Колокольцев: нехватка участковых в РФ составляет 25%, но контроль сохраняется