Колокольцев рассказал о раскрытии кибер-преступлений в 2025 году
14:30 04.03.2026
Колокольцев рассказал о раскрытии кибер-преступлений в 2025 году
Колокольцев рассказал о раскрытии кибер-преступлений в 2025 году
Министр МВД Владимир Колокольцев заявил, что в 2025 году повысилось раскрытие киберпреступлений. РИА Новости, 04.03.2026
Колокольцев рассказал о раскрытии кибер-преступлений в 2025 году

Колокольцев: 2025 году повысилось раскрытие кибер-преступлений

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Министр МВД Владимир Колокольцев заявил, что в 2025 году повысилось раскрытие киберпреступлений.
Ранее Колокольцев сообщил, что МВД совместно с Национальным координационным центром по компьютерным инцидентам заблокировали порядка полутора тысяч иностранных IP-адресов, через которые происходило управление вредоносными программами, с помощью них злоумышленники пытались похитить денежные средства граждан РФ.
"Повысилась общая эффективность раскрытия киберпреступлений", - сказал Колокольцев на расширенном заседании коллегии МВД России.
Количество депортированных лиц выросло на 15 процентов, заявил Колокольцев
Количество депортированных лиц выросло на 15 процентов, заявил Колокольцев
