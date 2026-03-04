Рейтинг@Mail.ru
Бывший вице-премьер Кох* стал фигурантом дела о терроризме - РИА Новости, 04.03.2026
06:05 04.03.2026
Бывший вице-премьер Кох* стал фигурантом дела о терроризме
Бывший вице-премьер Кох* стал фигурантом дела о терроризме - РИА Новости, 04.03.2026
Бывший вице-премьер Кох* стал фигурантом дела о терроризме
Экс-зампредседателя правительства РФ Альфред Кох* стал фигурантом уголовного дела о создании террористического сообщества, говорится в судебных материалах,... РИА Новости, 04.03.2026
россия
альфред кох
евгений киселев (роснедра)
николай полозов
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
россия, альфред кох, евгений киселев (роснедра), николай полозов
Россия, Альфред Кох, Евгений Киселев (Роснедра), Николай Полозов
Бывший вице-премьер Кох* стал фигурантом дела о терроризме

Альфреда Коха обвинили в создании террористического сообщества

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкАльфред Кох* (внесен в список террористов и экстремистов)
Альфред Кох* (внесен в список террористов и экстремистов) - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Альфред Кох* (внесен в список террористов и экстремистов). Архивное фото
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Экс-зампредседателя правительства РФ Альфред Кох* стал фигурантом уголовного дела о создании террористического сообщества, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
В них указано, что 10 октября прошлого года правоохранители возбудили уголовное дело по части 1 статьи 205.4 УК РФ (Создание террористического сообщества, а равно руководство таким террористическим сообществом) в отношении ряда лиц. Согласно материалам, среди фигурантов оказался бывший заместитель председателя правительства РФ Альфред Кох*.
Гарри Каспаров - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
Суд заочно арестовал Каспарова*
23 декабря 2025, 11:11
Фигурантами также стали признанные в РФ иноагентами журналист Евгений Киселев**, адвокат Николай Полозов**, экономический аналитик Михаил Крутихин**, журналист, публицист и политолог Александр Морозов**, публицист и социолог Игорь Эйдман**. В деле фигурируют активист Борис Голант и журналистка Анастасия Кириленко. При этом заочное обвинение предъявлено Киселеву** и Полозову**, они объявлены в международный розыск, по другим фигурантам такие сведения в материалах не приводятся.
Примечательно, что подавляющее большинство перечисленных лиц, в том числе Кох*, были внесены в перечень террористов и экстремистов в России в один день, 15 октября 2025 года, через пять дней после возбуждения дела.
Здание Министерства юстиции РФ - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
Ректор МГЮА перечислил основания для признания иноагентом в России
Вчера, 10:41
При этом все фигуранты также являются членами совета нежелательного в РФ "Форума свободной России" или участниками этой организации. "Форум" был основан шахматистом-иноагентом Гарри Каспаровым*, заочно обвиняемым в России наряду с предпринимателем-иноагентом Михаилом Ходорковским* и иными лицами в организации террористического сообщества из-за членства в "Антивоенном комитете России"***.
Для Коха* это не первое уголовное дело: в 2015 году в РФ его заочно обвинили и арестовали за контрабанду культурных ценностей.
* Внесен в список террористов и экстремистов.
** Физическое лицо, выполняющее функции иноагента, внесен в перечень экстремистов и террористов.
*** Запрещенная в России террористическая организация, признана нежелательной.
Гарри Каспаров* - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
Следствие попросило суд заочно арестовать Гарри Каспарова*
22 декабря 2025, 17:29
 
РоссияАльфред КохЕвгений Киселев (Роснедра)Николай Полозов
 
 
