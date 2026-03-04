Бывший вице-премьер Кох* стал фигурантом дела о терроризме

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Экс-зампредседателя правительства РФ Альфред Кох* стал фигурантом уголовного дела о создании террористического сообщества, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
В них указано, что 10 октября прошлого года правоохранители возбудили уголовное дело по части 1 статьи 205.4 УК РФ (Создание террористического сообщества, а равно руководство таким террористическим сообществом) в отношении ряда лиц. Согласно материалам, среди фигурантов оказался бывший заместитель председателя правительства РФ Альфред Кох*.
Суд заочно арестовал Каспарова*
23 декабря 2025, 11:11
Фигурантами также стали признанные в РФ иноагентами журналист Евгений Киселев**, адвокат Николай Полозов**, экономический аналитик Михаил Крутихин**, журналист, публицист и политолог Александр Морозов**, публицист и социолог Игорь Эйдман**. В деле фигурируют активист Борис Голант и журналистка Анастасия Кириленко. При этом заочное обвинение предъявлено Киселеву** и Полозову**, они объявлены в международный розыск, по другим фигурантам такие сведения в материалах не приводятся.
Примечательно, что подавляющее большинство перечисленных лиц, в том числе Кох*, были внесены в перечень террористов и экстремистов в России в один день, 15 октября 2025 года, через пять дней после возбуждения дела.
При этом все фигуранты также являются членами совета нежелательного в РФ "Форума свободной России" или участниками этой организации. "Форум" был основан шахматистом-иноагентом Гарри Каспаровым*, заочно обвиняемым в России наряду с предпринимателем-иноагентом Михаилом Ходорковским* и иными лицами в организации террористического сообщества из-за членства в "Антивоенном комитете России"***.
Для Коха* это не первое уголовное дело: в 2015 году в РФ его заочно обвинили и арестовали за контрабанду культурных ценностей.
* Внесен в список террористов и экстремистов.
** Физическое лицо, выполняющее функции иноагента, внесен в перечень экстремистов и террористов.
*** Запрещенная в России террористическая организация, признана нежелательной.
Следствие попросило суд заочно арестовать Гарри Каспарова*
22 декабря 2025, 17:29