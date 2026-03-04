https://ria.ru/20260304/kkhl-2078598341.html
Дубль Маклауда принес "Авангарду" победу над ЦСКА в матче КХЛ
Дубль Маклауда принес "Авангарду" победу над ЦСКА в матче КХЛ
Омский "Авангард" обыграл московский ЦСКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). РИА Новости Спорт, 04.03.2026
хоккей
спорт
москва
ярославль
сочи
никита серебряков
авангард
континентальная хоккейная лига (кхл)
москва
ярославль
сочи
Хоккей, Спорт, Москва, Ярославль, Сочи, Никита Серебряков, Авангард, Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
Дубль Маклауда принес "Авангарду" победу над ЦСКА в матче КХЛ
Дубль Маклауда принес омскому "Авангарду" победу над ЦСКА в матче КХЛ