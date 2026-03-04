Рейтинг@Mail.ru
Дубль Маклауда принес "Авангарду" победу над ЦСКА в матче КХЛ
Хоккей
 
04.03.2026
Дубль Маклауда принес "Авангарду" победу над ЦСКА в матче КХЛ
Дубль Маклауда принес "Авангарду" победу над ЦСКА в матче КХЛ
Омский "Авангард" обыграл московский ЦСКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). РИА Новости Спорт, 04.03.2026
https://ria.ru/20260304/livo-2078596006.html
Дубль Маклауда принес "Авангарду" победу над ЦСКА в матче КХЛ

Дубль Маклауда принес омскому "Авангарду" победу над ЦСКА в матче КХЛ

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Омский "Авангард" обыграл московский ЦСКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча в Москве завершилась победой гостей со счетом 2:0 (0:0, 0:0, 2:0). Дубль оформил Майкл Маклауд (45-я, 52-я минуты).
Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
04 марта 2026 • начало в 19:30
Завершен
ЦСКА
0 : 2
Авангард
04:45 • Майкл Маклеод
(Джованни Фьоре)
Майкл Маклеод
(Джованни Фьоре, Марсель Ибрагимов)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Вратарь "Авангарда" Никита Серебряков отразил 26 бросков и оформил четвертый шатаут в сезоне.
"Авангард" (90 очков) занимает второе место в таблице Восточной конференции. ЦСКА (74) идет пятым на Западе. Обе команды уже гарантировали себе участие в плей-офф КХЛ.
В следующем матче "Авангард" сыграет с "Сочи" в гостях 6 марта. ЦСКА в этот же день примет челябинский "Трактор".
В другом матче ярославский "Локомотив" обыграл "Сочи" - 3:2 (0:0, 2:2, 1:0). Встреча прошла в Ярославле, однако победители выступили в роли номинальных гостей. Игра должна была состояться в Сочи, но была перенесена на фоне угрозы атак БПЛА.
