Рейтинг@Mail.ru
Поставки нефти в КНР усложнились в результате операций США, пишут СМИ - РИА Новости, 04.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:31 04.03.2026
https://ria.ru/20260304/kitay-2078557980.html
Поставки нефти в КНР усложнились в результате операций США, пишут СМИ
Поставки нефти в КНР усложнились в результате операций США, пишут СМИ - РИА Новости, 04.03.2026
Поставки нефти в КНР усложнились в результате операций США, пишут СМИ
США в результате атаки на Венесуэлу и операции против Ирана усложнили поставки нефти в Китай, сообщает портал Politico со ссылкой на данные аналитической... РИА Новости, 04.03.2026
2026-03-04T18:31:00+03:00
2026-03-04T18:31:00+03:00
в мире
иран
китай
сша
kpler
politico
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/08/2040431385_0:175:3134:1938_1920x0_80_0_0_81d56cc92e6b23115464e700d0b5bf5d.jpg
https://ria.ru/20260304/irak-2078447809.html
иран
китай
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/08/2040431385_405:0:3134:2047_1920x0_80_0_0_affa5663e6f4b32bd9f94e88d0e823e6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, китай, сша, kpler, politico
В мире, Иран, Китай, США, Kpler, Politico
Поставки нефти в КНР усложнились в результате операций США, пишут СМИ

Politico: поставки нефти в КНР усложнились в результате военных операций США

© Getty Images / VCGРабочий поворачивает вентиль нефтепровода в Дацине
Рабочий поворачивает вентиль нефтепровода в Дацине - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
© Getty Images / VCG
Рабочий поворачивает вентиль нефтепровода в Дацине. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. США в результате атаки на Венесуэлу и операции против Ирана усложнили поставки нефти в Китай, сообщает портал Politico со ссылкой на данные аналитической компании Kpler.
"Почти вся иранская нефть и более половины венесуэльской в прошлом году ушли в Китай... Вместе обе страны обеспечивали около 17% китайского импорта нефти... Китай... уже начал сокращать свой импорт из Ирана в 2026 году", - говорится в сообщении портала.
Согласно публикации, в общей сложности около половины китайского импорта нефти происходило из стран, которые столкнулись с перебоями в торговле - помимо Ирана и Венесуэлы речь идет о еще пяти странах-партнерах Китая, чья логистика была связана с Ормузским проливом, о закрытии которого ранее объявил Иран.
Ранее Иран сообщил, что закрыл Ормузский пролив для движения судов.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
Крупнейший в Ираке нефтеперерабатывающий завод в северном городе Байджи - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
Ирак заявил о проблемах с экспортом нефти из-за закрытия Ормузского пролива
Вчера, 13:42
 
В миреИранКитайСШАKplerPolitico
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала