Рейтинг@Mail.ru
КНР ценит стремление Эр-Рияда к мирному урегулированию, заявил Ван И - РИА Новости, 04.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:03 04.03.2026
https://ria.ru/20260304/kitay-2078550504.html
КНР ценит стремление Эр-Рияда к мирному урегулированию, заявил Ван И
КНР ценит стремление Эр-Рияда к мирному урегулированию, заявил Ван И - РИА Новости, 04.03.2026
КНР ценит стремление Эр-Рияда к мирному урегулированию, заявил Ван И
Китай высоко ценит сдержанность Саудовской Аравии и ее стремление к мирному урегулированию разногласий на Ближнем Востоке, заявил глава МИД КНР Ван И во время... РИА Новости, 04.03.2026
2026-03-04T18:03:00+03:00
2026-03-04T18:03:00+03:00
в мире
китай
саудовская аравия
ближний восток
ван и (политик)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1f/2008475682_0:60:3072:1788_1920x0_80_0_0_aca9aebb4f62d879be9f2038c323a85c.jpg
https://ria.ru/20260304/kitay-2078539129.html
китай
саудовская аравия
ближний восток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1f/2008475682_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7f80f4ad571193f02cdc5c2f9ddc4eeb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, китай, саудовская аравия, ближний восток, ван и (политик)
В мире, Китай, Саудовская Аравия, Ближний Восток, Ван И (политик)
КНР ценит стремление Эр-Рияда к мирному урегулированию, заявил Ван И

Ван И: КНР ценит стремление Саудовской Аравии к мирному урегулированию

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкРуководитель канцелярии Комиссии по иностранным делам ЦК Коммунистической партии Китая, министр иностранных дел Ван И
Руководитель канцелярии Комиссии по иностранным делам ЦК Коммунистической партии Китая, министр иностранных дел Ван И - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Руководитель канцелярии Комиссии по иностранным делам ЦК Коммунистической партии Китая, министр иностранных дел Ван И. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ПЕКИН, 4 мар - РИА Новости. Китай высоко ценит сдержанность Саудовской Аравии и ее стремление к мирному урегулированию разногласий на Ближнем Востоке, заявил глава МИД КНР Ван И во время телефонного разговора с министром иностранных дел королевства Фейсалом бен Фарханом Аль Саудом.
"Китай высоко ценит сдержанность Саудовской Аравии и ее стремление к мирному урегулированию разногласий", - сказал о конфликте на Ближнем Востоке Ван И, слова которого привели на сайте министерства.
Министр иностранных дел Китая Ван И - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
Китай направит спецпосланника на Ближний Восток, заявил Ван И
Вчера, 17:32
 
В миреКитайСаудовская АравияБлижний ВостокВан И (политик)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала