КНР ценит стремление Эр-Рияда к мирному урегулированию, заявил Ван И
КНР ценит стремление Эр-Рияда к мирному урегулированию, заявил Ван И - РИА Новости, 04.03.2026
КНР ценит стремление Эр-Рияда к мирному урегулированию, заявил Ван И
Китай высоко ценит сдержанность Саудовской Аравии и ее стремление к мирному урегулированию разногласий на Ближнем Востоке, заявил глава МИД КНР Ван И во время... РИА Новости, 04.03.2026
КНР ценит стремление Эр-Рияда к мирному урегулированию, заявил Ван И
Ван И: КНР ценит стремление Саудовской Аравии к мирному урегулированию