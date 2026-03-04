Рейтинг@Mail.ru
Ван И заявил о важности защиты гражданских объектов на Ближнем Востоке - РИА Новости, 04.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:38 04.03.2026 (обновлено: 17:44 04.03.2026)
https://ria.ru/20260304/kitay-2078540968.html
Ван И заявил о важности защиты гражданских объектов на Ближнем Востоке
Ван И заявил о важности защиты гражданских объектов на Ближнем Востоке - РИА Новости, 04.03.2026
Ван И заявил о важности защиты гражданских объектов на Ближнем Востоке
Гражданские объекты не должны подвергаться ударам, также необходимо обеспечить безопасность судоходства, заявил глава МИД КНР Ван И во время телефонного... РИА Новости, 04.03.2026
2026-03-04T17:38:00+03:00
2026-03-04T17:44:00+03:00
в мире
китай
ближний восток
ван и (политик)
оаэ
мид кнр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1f/2008482004_0:0:2727:1534_1920x0_80_0_0_91d6b251c3c6d1a125ed991996ab66bd.jpg
https://ria.ru/20260303/peregovory-2078244335.html
китай
ближний восток
оаэ
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1f/2008482004_0:0:2727:2046_1920x0_80_0_0_f1d300c98fb3f71a2c4c2fb64112b876.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, китай, ближний восток, ван и (политик), оаэ, мид кнр
В мире, Китай, Ближний Восток, Ван И (политик), ОАЭ, МИД КНР
Ван И заявил о важности защиты гражданских объектов на Ближнем Востоке

Ван И: нужно защитить судоходные пути и гражданские объекты на Ближнем Востоке

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Китая Ван И
Министр иностранных дел Китая Ван И - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел Китая Ван И. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ПЕКИН, 4 мар - РИА Новости. Гражданские объекты не должны подвергаться ударам, также необходимо обеспечить безопасность судоходства, заявил глава МИД КНР Ван И во время телефонного разговора с министром иностранных дел ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном.
"Гражданские объекты, такие как энергетические, экономические и бытовые, не должны подвергаться ударам, также необходимо обеспечить безопасность судоходства", - сказал Ван И о конфликте на Ближнем Востоке, слова которого привели на сайте министерства.
Министр иностранных дел Китая Ван - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
Прогресс в переговорах Ирана и США был прерван конфликтом, заявил Ван И
3 марта, 16:48
 
В миреКитайБлижний ВостокВан И (политик)ОАЭМИД КНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала