Ван И заявил о важности защиты гражданских объектов на Ближнем Востоке
Ван И заявил о важности защиты гражданских объектов на Ближнем Востоке - РИА Новости, 04.03.2026
Ван И заявил о важности защиты гражданских объектов на Ближнем Востоке
Гражданские объекты не должны подвергаться ударам, также необходимо обеспечить безопасность судоходства, заявил глава МИД КНР Ван И во время телефонного... РИА Новости, 04.03.2026
Ван И заявил о важности защиты гражданских объектов на Ближнем Востоке
Ван И: нужно защитить судоходные пути и гражданские объекты на Ближнем Востоке