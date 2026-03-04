Рейтинг@Mail.ru
Китай направит спецпосланника на Ближний Восток, заявил Ван И
17:32 04.03.2026 (обновлено: 17:38 04.03.2026)
Китай направит спецпосланника на Ближний Восток, заявил Ван И
Китай направит спецпосланника по вопросам Ближнего Востока в регион для посредничества и содействия возвращению к миру и стабильности, заявил министр...
в мире, китай, ближний восток, ван и (политик), оаэ
В мире, Китай, Ближний Восток, Ван И (политик), ОАЭ
Китай направит спецпосланника на Ближний Восток, заявил Ван И

Ван И: Китай отправит спецпосланника для посредничества на Ближний Восток

ПЕКИН, 4 мар - РИА Новости. Китай направит спецпосланника по вопросам Ближнего Востока в регион для посредничества и содействия возвращению к миру и стабильности, заявил министр иностранных дел Китая Ван И в ходе телефонного разговора с министром иностранных дел ОАЭ Абдуллой бин Заид Аль Нахайяном.
"Китай не отказывается от надежды на мир и будет продолжать играть конструктивную роль, направив специального посланника по вопросам Ближнего Востока в регион для посредничества и содействия возвращению к миру и стабильности", - сказал Ван И, его слова приводит МИД КНР.
Флаг Китая - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
В Китае призвали возобновить переговоры по ситуации вокруг Ирана
В миреКитайБлижний ВостокВан И (политик)ОАЭ
 
 
