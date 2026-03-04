Минэнерго назвало Китай ключевым покупателем российского угля

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Китай остается ключевым покупателем российского угля, а незначительные колебания объема поставок зависят от сезонных факторов и динамики цен на мировом рынке, сообщили РИА Новости в Минэнерго РФ.

Однако эти изменения объемов поставок не влияют на поступательное развитие российско-китайского сотрудничества в угольной сфере, добавили в министерстве.