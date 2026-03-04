Минэнерго назвало Китай ключевым покупателем российского угля

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Китай остается ключевым покупателем российского угля, а незначительные колебания объема поставок зависят от сезонных факторов и динамики цен на мировом рынке, сообщили РИА Новости в Минэнерго РФ.
Ранее в среду газета "Коммерсант" писала со ссылкой на обзор аналитической компании Mysteel, что некоторые российские компании приостановили продажи угля на китайском рынке. По словам аналитиков, сходы поездов с грузовыми вагонами в феврале нарушили поставки в восточном направлении, а осложнение ледовой обстановки в Финском заливе сказалось на отгрузках из портов Балтики.
"Китай остается ключевым партнером России по объемам поставок угля. Минэнерго отмечает, что незначительные колебания объемов поставок угля в Китай возможны, исходя из сезонных факторов и динамики цен на мировом рынке угля. Кроме того, объемы поставок угля зависят от объемов спроса в указанный период", - сказали в министерстве.
Однако эти изменения объемов поставок не влияют на поступательное развитие российско-китайского сотрудничества в угольной сфере, добавили в министерстве.
