Ван И: Пекин поддерживает усилия стран Ближнего Востока по урегулированию - РИА Новости, 04.03.2026
17:46 04.03.2026
Ван И: Пекин поддерживает усилия стран Ближнего Востока по урегулированию
Китай поддерживает страны Ближнего Востока в их усилиях по урегулированию конфликта в регионе дипломатическим путем, заявил министр иностранных дел Китая Ван И... РИА Новости, 04.03.2026
в мире
китай
ближний восток
оаэ
ван и (политик)
китай
ближний восток
оаэ
в мире, китай, ближний восток, оаэ, ван и (политик)
В мире, Китай, Ближний Восток, ОАЭ, Ван И (политик)
© AP Photo / Hasnoor HussainМинистр иностранных дел Китая Ван И
Министр иностранных дел Китая Ван И - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
© AP Photo / Hasnoor Hussain
Министр иностранных дел Китая Ван И. Архивное фото
ПЕКИН, 4 мар - РИА Новости. Китай поддерживает страны Ближнего Востока в их усилиях по урегулированию конфликта в регионе дипломатическим путем, заявил министр иностранных дел Китая Ван И в ходе телефонного разговора с министром иностранных дел ОАЭ Абдуллой бен Заидом Аль Нахайяном.
"Китай поддерживает законные требования ОАЭ по обеспечению национальной безопасности и поддерживает усилия стран региона (Ближнего Востока - ред.) по урегулированию разногласий дипломатическим путем", - сказал Ван И, его слова приводит МИД КНР.
Глава Пентагона Пит Хегсет - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
Хегсет рассказал о прибытии новых американских сил на Ближний Восток
В миреКитайБлижний ВостокОАЭВан И (политик)
 
 
