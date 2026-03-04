https://ria.ru/20260304/kitaj-2078543522.html
Ван И: Пекин поддерживает усилия стран Ближнего Востока по урегулированию
Ван И: Пекин поддерживает усилия стран Ближнего Востока по урегулированию - РИА Новости, 04.03.2026
Ван И: Пекин поддерживает усилия стран Ближнего Востока по урегулированию
Китай поддерживает страны Ближнего Востока в их усилиях по урегулированию конфликта в регионе дипломатическим путем, заявил министр иностранных дел Китая Ван И... РИА Новости, 04.03.2026
2026-03-04T17:46:00+03:00
2026-03-04T17:46:00+03:00
2026-03-04T17:46:00+03:00
в мире
китай
ближний восток
оаэ
ван и (политик)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/06/2033665364_0:17:3009:1710_1920x0_80_0_0_c1a16a7045aedefb220ca7482c6e1090.jpg
https://ria.ru/20260304/khegset-2078508528.html
китай
ближний восток
оаэ
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/06/2033665364_334:0:3009:2006_1920x0_80_0_0_d24c85aa4e2d3d6bbb11c44b0fb8fa69.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, китай, ближний восток, оаэ, ван и (политик)
В мире, Китай, Ближний Восток, ОАЭ, Ван И (политик)
Ван И: Пекин поддерживает усилия стран Ближнего Востока по урегулированию
Ван И: Китай поддерживает усилия стран Ближнего Востока по урегулированию