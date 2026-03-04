Рейтинг@Mail.ru
Ударивший по базе на Кипре беспилотник был не иранским, пишут СМИ - РИА Новости, 04.03.2026
21:24 04.03.2026
Ударивший по базе на Кипре беспилотник был не иранским, пишут СМИ
Ударивший по базе на Кипре беспилотник был не иранским, пишут СМИ - РИА Новости, 04.03.2026
Ударивший по базе на Кипре беспилотник был не иранским, пишут СМИ
Беспилотник, ударивший в понедельник по британской базе ВВС "Акротири" на Кипре, был запущен не из Ирана, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на... РИА Новости, 04.03.2026
2026-03-04T21:24:00+03:00
2026-03-04T21:24:00+03:00
в мире
кипр
великобритания
иран
военная операция сша и израиля против ирана
кипр
великобритания
иран
в мире, кипр, великобритания, иран, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Кипр, Великобритания, Иран, Военная операция США и Израиля против Ирана
Ударивший по базе на Кипре беспилотник был не иранским, пишут СМИ

Sky News: ударивший по британской базе на Кипре беспилотник был не из Ирана

© AP Photo / Petros KaradjiasБаза ВВС Великобритании Акротири на Кипре
База ВВС Великобритании Акротири на Кипре - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
© AP Photo / Petros Karadjias
База ВВС Великобритании Акротири на Кипре. Архивное фото
ЛОНДОН, 4 мар - РИА Новости. Беспилотник, ударивший в понедельник по британской базе ВВС "Акротири" на Кипре, был запущен не из Ирана, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на представителя британского министерства обороны.
"Беспилотник, который в ночь на понедельник нанес удар по авиабазе Королевских ВВС Великобритании Акротири на Кипре, не был запущен с территории Ирана", - передает телеканал.
При этом в минобороны утверждают, что БПЛА якобы был похож на иранский дрон типа "Шахед".
В понедельник министерство обороны Великобритании подтвердило удар БПЛА по базе "Акротири". Как сообщается, в ходе атаки была повреждена взлетно-посадочная полоса. Позднее в тот же день были перехвачены два дрона, направлявшиеся к базе.
ЕС не обсуждает статью о взаимной обороне после инцидента на Кипре
В миреКипрВеликобританияИранВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
