Ударивший по базе на Кипре беспилотник был не иранским, пишут СМИ
Ударивший по базе на Кипре беспилотник был не иранским, пишут СМИ - РИА Новости, 04.03.2026
Ударивший по базе на Кипре беспилотник был не иранским, пишут СМИ
Беспилотник, ударивший в понедельник по британской базе ВВС "Акротири" на Кипре, был запущен не из Ирана, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на... РИА Новости, 04.03.2026
в мире
кипр
великобритания
иран
военная операция сша и израиля против ирана
кипр
великобритания
иран
Новости
ru-RU
Ударивший по базе на Кипре беспилотник был не иранским, пишут СМИ
Sky News: ударивший по британской базе на Кипре беспилотник был не из Ирана