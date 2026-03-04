Рейтинг@Mail.ru
Минтранс Кипра опроверг сообщения о закрытии неба над островом - РИА Новости, 04.03.2026
13:00 04.03.2026
Минтранс Кипра опроверг сообщения о закрытии неба над островом
Минтранс Кипра опроверг сообщения о закрытии неба над островом - РИА Новости, 04.03.2026
Минтранс Кипра опроверг сообщения о закрытии неба над островом
Представитель министерства транспорта Кипра опроверг сообщения СМИ о том, что небо над островом закрыто из-за обнаружения подозрительного объекта вблизи...
в мире
кипр
ливан
ларнака (район)
f-16
военная операция сша и израиля против ирана
кипр
ливан
ларнака (район)
в мире, кипр, ливан, ларнака (район), f-16, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Кипр, Ливан, Ларнака (район), F-16, Военная операция США и Израиля против Ирана
Минтранс Кипра опроверг сообщения о закрытии неба над островом

Cyprus Mai: Минтранс Кипра опроверг сообщения о закрытии неба

© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкАэропорт Ларнаки на Кипре
Аэропорт Ларнаки на Кипре - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в медиабанк
Аэропорт Ларнаки на Кипре. Архивное фото
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Представитель министерства транспорта Кипра опроверг сообщения СМИ о том, что небо над островом закрыто из-за обнаружения подозрительного объекта вблизи воздушного пространства Ливана, сообщает издание Cyprus Mail.
Агентство Рейтер передавало в среду, что Кипр сообщил об обнаружении подозрительного объекта вблизи воздушного пространства Ливана и закрыл небо над аэропортом Ларнаки.
Самолеты Lufthansa в аэропорту - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
Авиакомпании Lufthansa Group приостановили рейсы на Кипр
Вчера, 12:23
"Представитель министерства транспорта сообщил изданию Cyprus Mail, что воздушное пространство Кипра остается открытым", - говорится в материале.
Как уточняет издание, пресс-секретарь правительства Константинос Летимбиотис также сообщил о том, что воздушное пространство Кипра не закрывали.
Представитель минтранса сообщил, что двум самолетам, которые должны были приземлиться на Кипре, было указано на короткое время остаться в зоне ожидания, чтобы обеспечить "оперативное пространство" для взлета и маневрирования греческих истребителей F-16, поднятых в воздух для перехвата подозрительного объекта.
Истребитель F-16 - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
Греция подняла в воздух базирующиеся на Кипре истребители F-16
Вчера, 12:17
 
