12:23 04.03.2026 (обновлено: 12:34 04.03.2026)
Авиакомпании Lufthansa Group приостановили рейсы на Кипр
Авиакомпании Lufthansa Group приостановили рейсы на Кипр
Авиакомпании Lufthansa Group приостановили рейсы на Кипр

© AP Photo / Michael ProbstСамолеты Lufthansa в аэропорту
Самолеты Lufthansa в аэропорту - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
© AP Photo / Michael Probst
Самолеты Lufthansa в аэропорту. Архивное фото
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Авиакомпании Lufthansa Group приостанавливают все рейсы в Ларнаку на Кипре и из нее до 6 марта и не будут использовать воздушное пространство страны, сообщил РИА Новости представитель авиаперевозчика.
"Авиакомпании Lufthansa Group приостанавливают все рейсы в Ларнаку на Кипре и из нее до 6 марта и не будут использовать воздушное пространство страны", - заявил он.
Кипр сообщил об обнаружении подозрительного объекта вблизи воздушного пространства Ливана, небо над аэропортом Ларнаки было закрыто, передавало ранее агентство Рейтер.
Истребитель F-16 - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
Греция подняла в воздух базирующиеся на Кипре истребители F-16
