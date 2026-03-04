https://ria.ru/20260304/kipr-2078422721.html
Авиакомпании Lufthansa Group приостановили рейсы на Кипр
Авиакомпании Lufthansa Group приостановили рейсы на Кипр - РИА Новости, 04.03.2026
Авиакомпании Lufthansa Group приостановили рейсы на Кипр
Авиакомпании Lufthansa Group приостанавливают все рейсы в Ларнаку на Кипре и из нее до 6 марта и не будут использовать воздушное пространство страны, сообщил... РИА Новости, 04.03.2026
2026-03-04T12:23:00+03:00
2026-03-04T12:23:00+03:00
2026-03-04T12:34:00+03:00
ларнака (район)
кипр
ливан
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/09/1932025009_0:237:3220:2048_1920x0_80_0_0_5d95fb056f5f822eb39254a94f7c928b.jpg
ларнака (район)
кипр
ливан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/09/1932025009_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d810a07f88f7fb19feb5c1e4f6349592.jpg
ларнака (район), кипр, ливан, в мире
Ларнака (район), Кипр, Ливан, В мире
Авиакомпании Lufthansa Group приостановили рейсы на Кипр
Авиакомпании Lufthansa Group приостановили полеты на Кипр до 6 марта