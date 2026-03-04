Рейтинг@Mail.ru
Греция подняла в воздух базирующиеся на Кипре истребители F-16 - РИА Новости, 04.03.2026
12:17 04.03.2026 (обновлено: 12:35 04.03.2026)
Греция подняла в воздух базирующиеся на Кипре истребители F-16
Греция подняла в воздух базирующиеся на Кипре F-16 на фоне сообщений о подозрительном объекте вблизи воздушного пространстве Ливана, сообщила в среду газета...
в мире
кипр
ливан
греция
f-16
военная операция сша и израиля против ирана
в мире, кипр, ливан, греция, f-16, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Кипр, Ливан, Греция, F-16, Военная операция США и Израиля против Ирана
© AP Photo / Mindaugas KulbisИстребитель F-16
Истребитель F-16 - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Истребитель F-16 . Архивное фото
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Греция подняла в воздух базирующиеся на Кипре F-16 на фоне сообщений о подозрительном объекте вблизи воздушного пространстве Ливана, сообщила в среду газета "Катимерини".
"В среду два греческих истребителя F-16, базирующихся на Кипре, вылетели для участия в неуказанной операции", - сказано в сообщении.
Как уточняет газета, истребители вылетели на фоне сообщений о том, что вблизи воздушного пространства Ливана был обнаружен подозрительный объект.
Ранее в среду Кипр сообщил об обнаружении подозрительного объекта вблизи воздушного пространства Ливана, небо над аэропортом Ларнаки было закрыто, передавало агентство Рейтер.
Греция ранее в целях защиты Кипра развернула на острове в общей сложности четыре истребителя F-16 и два фрегата.
В миреКипрЛиванГрецияF-16Военная операция США и Израиля против Ирана
 
 
