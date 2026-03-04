Рейтинг@Mail.ru
Кипр обнаружил подозрительный объект вблизи Ливана, пишут СМИ
11:46 04.03.2026 (обновлено: 12:01 04.03.2026)
Кипр обнаружил подозрительный объект вблизи Ливана, пишут СМИ
Кипр обнаружил подозрительный объект вблизи Ливана, пишут СМИ
в мире, ливан, ларнака (район), кипр, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Ливан, Ларнака (район), Кипр, Военная операция США и Израиля против Ирана
Кипр обнаружил подозрительный объект вблизи Ливана, пишут СМИ

Рейтер: Кипр обнаружил подозрительный объект вблизи Ливана, небо закрыли

Аэропорт Ларнаки на Кипре
Аэропорт Ларнаки на Кипре. Архивное фото
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Кипр сообщил об обнаружении подозрительного объекта вблизи воздушного пространства Ливана, небо над аэропортом Ларнаки было закрыто, передает агентство Рейтер.
"Кипр сообщил, что в среду вблизи воздушного пространства Ливана был обнаружен подозрительный объект. Правительственный источник сообщил, что воздушное пространство над кипрским аэропортом Ларнаки было закрыто", - говорится в публикации.
Израильский F-35 сбил иранский истребитель над Тегераном, заявила ЦАХАЛ
