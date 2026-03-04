https://ria.ru/20260304/kipr-2078410332.html
Кипр обнаружил подозрительный объект вблизи Ливана, пишут СМИ
Кипр обнаружил подозрительный объект вблизи Ливана, пишут СМИ - РИА Новости, 04.03.2026
Кипр обнаружил подозрительный объект вблизи Ливана, пишут СМИ
Кипр сообщил об обнаружении подозрительного объекта вблизи воздушного пространства Ливана, небо над аэропортом Ларнаки было закрыто, передает агентство Рейтер. РИА Новости, 04.03.2026
ливан
ларнака (район)
кипр
Кипр обнаружил подозрительный объект вблизи Ливана, пишут СМИ
Рейтер: Кипр обнаружил подозрительный объект вблизи Ливана, небо закрыли