Фильм "Нюрнберг" с Кроу не получил прокатное удостоверение в России
16:15 04.03.2026 (обновлено: 16:21 04.03.2026)
Фильм "Нюрнберг" с Кроу не получил прокатное удостоверение в России
Министерство культуры РФ не выдало прокатное удостоверение фильму "Нюрнберг" с Расселом Кроу в главной роли, сообщили РИА Новости в кинопрокатной компании World РИА Новости, 04.03.2026
© AP Photo / Chris PizzelloРассел Кроу на премьере фильма "Нюрнберг" в рамках фестиваля AFI FEST 2025 в Голливуде
Рассел Кроу на премьере фильма "Нюрнберг" в рамках фестиваля AFI FEST 2025 в Голливуде. Архивное фото
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Министерство культуры РФ не выдало прокатное удостоверение фильму "Нюрнберг" с Расселом Кроу в главной роли, сообщили РИА Новости в кинопрокатной компании World Pictures.
Картина должна была выйти в российский кинопрокат 19 марта.
Владимир Мединский - РИА Новости, 1920, 06.09.2025
Россия предложит альтернативу голливудским ценностям, заявил Мединский
6 сентября 2025, 11:46
"Минкультуры России отказало в выдаче прокатного удостоверения на фильм "Нюрнберг" режиссера Джеймса Вандербилта с Расселом Кроу и Рами Малеком в главных ролях. Картина не выйдет в российских кинотеатрах с 19 марта", - говорится в сообщении.
Фильм основан на реальных событиях, он рассказывает о психологическом противостоянии талантливого психиатра Дугласа Келли и рейхсмаршала нацистской Германии Германа Геринга перед Нюрнбергским процессом. В основе фильма – книга "Нацист и психиатр", написанная американским журналистом Джеком Эль-Хаем.
Рами Малек исполнил роль психиатра Геринга Дугласа Келли, а Рассел Кроу воплотил на экране Геринга. Также в фильме сыграли Майкл Шэннон, Ричард Э. Грант и Лео Вудолл.
"Нюрнберг" впервые был представлен на Международном фестивале в Торонто, где получил четырехминутную овацию, напомнили в пресс-службе. Зрители по всему миру также высоко оценили картину, ее балл на IMDB составляет 7.5 на основе более чем 20 тысяч оценок. Также "Нюрнберг" вошел в шорт-лист премии "Оскар" 2026 года в категориях "Лучшая оригинальная музыка" и "Лучший грим и прически".
Большая статуэтка Оскар перед церемонией объявления номинантов 98-й премии Оскар в театре Сэмюэля Голдвина в Беверли-Хиллз - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
Номинации на премию "Оскар-2026"
