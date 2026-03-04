Фильм "Нюрнберг" с Кроу не получил прокатное удостоверение в России

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Министерство культуры РФ не выдало прокатное удостоверение фильму "Нюрнберг" с Расселом Кроу в главной роли, сообщили РИА Новости в кинопрокатной компании World Pictures.
Картина должна была выйти в российский кинопрокат 19 марта.
"Минкультуры России отказало в выдаче прокатного удостоверения на фильм "Нюрнберг" режиссера Джеймса Вандербилта с Расселом Кроу и Рами Малеком в главных ролях. Картина не выйдет в российских кинотеатрах с 19 марта", - говорится в сообщении.
Фильм основан на реальных событиях, он рассказывает о психологическом противостоянии талантливого психиатра Дугласа Келли и рейхсмаршала нацистской Германии Германа Геринга перед Нюрнбергским процессом. В основе фильма – книга "Нацист и психиатр", написанная американским журналистом Джеком Эль-Хаем.
Рами Малек исполнил роль психиатра Геринга Дугласа Келли, а Рассел Кроу воплотил на экране Геринга. Также в фильме сыграли Майкл Шэннон, Ричард Э. Грант и Лео Вудолл.
"Нюрнберг" впервые был представлен на Международном фестивале в Торонто, где получил четырехминутную овацию, напомнили в пресс-службе. Зрители по всему миру также высоко оценили картину, ее балл на IMDB составляет 7.5 на основе более чем 20 тысяч оценок. Также "Нюрнберг" вошел в шорт-лист премии "Оскар" 2026 года в категориях "Лучшая оригинальная музыка" и "Лучший грим и прически".
