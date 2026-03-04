Фильм "Нюрнберг" с Кроу не получил прокатное удостоверение в России

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Министерство культуры РФ не выдало прокатное удостоверение фильму "Нюрнберг" с Расселом Кроу в главной роли, сообщили РИА Новости в кинопрокатной компании World Pictures.

Картина должна была выйти в российский кинопрокат 19 марта.

Рами Малек исполнил роль психиатра Геринга Дугласа Келли, а Рассел Кроу воплотил на экране Геринга. Также в фильме сыграли Майкл Шэннон, Ричард Э. Грант и Лео Вудолл.