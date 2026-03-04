Kia отзывает 33 тысячи автомобилей в России для замены элемента системы АБС

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Корейский автопроизводитель Kia отзывает 33 тысячи автомобилей модели Rio в России, выпущенных с 2011 по 2018 годы, для замены предохранителя блока управления антиблокировочной системы (АБС), сообщили в Росстандарте.
"Отзыву подлежат 33 013 автомобилей Kia Rio (Qb), реализованных в период с 2011 по 2018 год... Причина отзыва транспортных средств: возможное короткое замыкание в блоке предохранителей", - говорится в сообщении.
"На всех транспортных средствах будет проведена замена мультипредохранителя гидроэлектронного блока управления HECU и нанесение корректного стикера на крышку блока предохранителей", - уточняет ведомство.
Уполномоченный представитель южнокорейского концерна - ООО "Киа Россия и СНГ" - проинформирует владельцев машин, подпадающих под отзыв, о необходимости предоставить автомобиль в дилерский центр для проведения ремонта.
Помимо этого, можно самостоятельно определить, подпадает ли авто под отзыв, сопоставив VIN-код автомобиля с перечнем Росстандарта или с помощью специального сервиса на сайте Auto.ru.
Если автомобиль подпадает под отзывную программу, то его владельцу необходимо связаться с ближайшим дилерским центром и согласовать время визита. Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.