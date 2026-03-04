Овечкин поднялся на 16-е место в истории по числу матчей в НХЛ

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин поднялся на 16-е место в истории по количеству сыгранных матчей за карьеру в чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
04 марта 2026 • начало в 03:00
Завершен
19:27 • Пьер-Люк Дюбуа
46:31 • Ryan Leonard
(Дилан Строум, Якоб Чичрун)
11:12 • Дилан Гюнтер
13:23 • Михаил Сергачев
(Клэйтон Келлер, Дилан Гюнтер)
38:24 • Джон-Ясон Петерка
(Логан Кули, Шон Дурци)
"Вашингтон" принимает "Юту Маммот" в рамках регулярного первенства. Овечкин участвует в игре. Для 40-летнего форварда этот матч стал 1554-м в карьере в "регулярках" НХЛ.
По количеству сыгранных матчей в чемпионатах лиги Овечкин догнал Джерома Игинлу и разделил с ним 16-е место рейтинга по этому показателю. Рекордсменом лиги является Патрик Марло, который за свою карьеру провел 1779 игр. Среди действующих игроков НХЛ Овечкин занимает второе место и уступает только защитнику "Колорадо Эвеланш" Бренту Бернсу (1556 матчей).