Овечкин поднялся на 16-е место в истории по числу матчей в НХЛ - РИА Новости Спорт, 04.03.2026
03:13 04.03.2026
Овечкин поднялся на 16-е место в истории по числу матчей в НХЛ
Овечкин поднялся на 16-е место в истории по числу матчей в НХЛ
Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин поднялся на 16-е место в истории по количеству сыгранных матчей за карьеру в чемпионатах... РИА Новости Спорт, 04.03.2026
2026
национальная хоккейная лига (нхл), вашингтон кэпиталз, александр овечкин
Хоккей, Национальная хоккейная лига (НХЛ), Вашингтон Кэпиталз, Александр Овечкин
Овечкин поднялся на 16-е место в истории по числу матчей в НХЛ

Овечкин поднялся на 16-е место в истории по числу сыгранных матчей в НХЛ

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин поднялся на 16-е место в истории по количеству сыгранных матчей за карьеру в чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
04 марта 2026 • начало в 03:00
Завершен
Вашингтон
2 : 3
Юта
19:27 • Пьер-Люк Дюбуа
(Расмус Сандин)
46:31 • Ryan Leonard
(Дилан Строум, Якоб Чичрун)
11:12 • Дилан Гюнтер
(Клэйтон Келлер, Ник Шмальц)
13:23 • Михаил Сергачев
(Клэйтон Келлер, Дилан Гюнтер)
38:24 • Джон-Ясон Петерка
(Логан Кули, Шон Дурци)
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Вашингтон" принимает "Юту Маммот" в рамках регулярного первенства. Овечкин участвует в игре. Для 40-летнего форварда этот матч стал 1554-м в карьере в "регулярках" НХЛ.
По количеству сыгранных матчей в чемпионатах лиги Овечкин догнал Джерома Игинлу и разделил с ним 16-е место рейтинга по этому показателю. Рекордсменом лиги является Патрик Марло, который за свою карьеру провел 1779 игр. Среди действующих игроков НХЛ Овечкин занимает второе место и уступает только защитнику "Колорадо Эвеланш" Бренту Бернсу (1556 матчей).
Александр Овечкин - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
Первые голы Овечкина после Олимпиады! Русский герой прервал жуткую серию
1 марта, 06:30
 
ХоккейНациональная хоккейная лига (НХЛ)Вашингтон КэпиталзАлександр Овечкин
 
