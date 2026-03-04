Рейтинг@Mail.ru
В Нижегородской области возбудили дело о хищении при строительстве школы - РИА Новости, 04.03.2026
17:35 04.03.2026
В Нижегородской области возбудили дело о хищении при строительстве школы
происшествия
нижегородская область
бор
нижегородская область
бор
происшествия, нижегородская область, бор
Происшествия, Нижегородская область, Бор
© Фото : Прокуратура Московской областиСотрудник прокуратуры
Сотрудник прокуратуры - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
© Фото : Прокуратура Московской области
Сотрудник прокуратуры. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 мар - РИА Новости. Уголовное дело о хищении более 17 миллионов рублей бюджетных средств при строительстве школы по нацпроекту возбудили в Нижегородской области, сообщает прокуратура региона.
Установлено, что в марте 2023 года в рамках реализации нацпроекта "Молодежь и дети" между муниципальным казенным учреждением "Борстройзаказчик" и ООО "АВАН" заключен муниципальный контракт на строительство школы на 1000 мест в центре города Бор.
"Не выполнив в полном объеме все предусмотренные контрактом работы, подрядная организация представила заведомо ложные сведения, похитив бюджетные денежные средства на сумму свыше 17,2 миллиона рублей", - говорится в сообщении.
Прокуратура провела проверку исполнения бюджетного законодательства и направила материалы проверки в орган предварительного расследования. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело о хищении бюджетных средств.
ПроисшествияНижегородская областьБор
 
 
