Рейтинг@Mail.ru
"Хезболла" заявила об ударах по трем военным объектам в Израиле - РИА Новости, 04.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:51 04.03.2026 (обновлено: 13:06 04.03.2026)
https://ria.ru/20260304/khezbolla-2078432027.html
"Хезболла" заявила об ударах по трем военным объектам в Израиле
"Хезболла" заявила об ударах по трем военным объектам в Израиле - РИА Новости, 04.03.2026
"Хезболла" заявила об ударах по трем военным объектам в Израиле
Движение "Хезболлах" атаковало ракетами и беспилотниками два военных командных пункта и производственный объект на территории Израиля, говорится в трех... РИА Новости, 04.03.2026
2026-03-04T12:51:00+03:00
2026-03-04T13:06:00+03:00
в мире
израиль
бейрут
палестина
хезболла
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/05/1982011553_0:14:855:495_1920x0_80_0_0_03d23e79549b9da0919cc105392c5ee5.jpg
https://ria.ru/20260304/iran-2078338662.html
израиль
бейрут
палестина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/05/1982011553_129:0:789:495_1920x0_80_0_0_72cb90b7fd55fb02338e042071064013.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, бейрут, палестина, хезболла, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Израиль, Бейрут, Палестина, Хезболла, Военная операция США и Израиля против Ирана
"Хезболла" заявила об ударах по трем военным объектам в Израиле

"Хезболла" заявила об ударах по 3 военным объектам в Израиле

© IRNA Бойцы ливанского движения "Хезболлах" нанесли ракетные удары по израильским базам
 Бойцы ливанского движения Хезболлах нанесли ракетные удары по израильским базам - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
© IRNA
Бойцы ливанского движения "Хезболлах" нанесли ракетные удары по израильским базам. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БЕЙРУТ, 4 мар - РИА Новости. Движение "Хезболлах" атаковало ракетами и беспилотниками два военных командных пункта и производственный объект на территории Израиля, говорится в трех заявлениях пресс-службы движения.
"В ответ на преступную израильскую агрессию, затронувшую десятки ливанских городов и населённых пунктов, включая южные пригороды Бейрута, бойцы исламского сопротивления нанесли удар по штаб-квартире израильской авиастроительной компании (IAI) в центральной части оккупированной Палестины с использованием группы ударных беспилотников",- говорится в первом заявлении.
В двух следующих заявлениях говорится, что удары также были нанесены высокоточной ракетой по базе Гивъа, отвечающей за управление беспилотниками к востоку от города Цфат, а также по штабу Северного военного округа израильской армии (база Дадо).
Американский истребитель F/A-18E Super Hornet перед взлетом с авианосца USS Gerald R. Ford в рамках операции Эпическая ярость - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
"Никто не ожидал". На Западе удивились внезапному ответу Ирана на атаку США
Вчера, 02:34
 
В миреИзраильБейрутПалестинаХезболлаВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала