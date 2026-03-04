https://ria.ru/20260304/khezbolla-2078432027.html
"Хезболла" заявила об ударах по трем военным объектам в Израиле
"Хезболла" заявила об ударах по трем военным объектам в Израиле - РИА Новости, 04.03.2026
"Хезболла" заявила об ударах по трем военным объектам в Израиле
Движение "Хезболлах" атаковало ракетами и беспилотниками два военных командных пункта и производственный объект на территории Израиля, говорится в трех... РИА Новости, 04.03.2026
2026-03-04T12:51:00+03:00
2026-03-04T12:51:00+03:00
2026-03-04T13:06:00+03:00
"Хезболла" заявила об ударах по трем военным объектам в Израиле
