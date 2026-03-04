Хегсет утверждает, что Иран не сможет истощить запасы перехватчиков США

Рейтинг@Mail.ru
16:49 04.03.2026 (обновлено: 17:25 04.03.2026)
в мире, иран, тегеран (город), сша, пит хегсет, министерство обороны сша, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, Тегеран (город), США, Пит Хегсет, Министерство обороны США, Военная операция США и Израиля против Ирана
Глава Пентагона Пит Хегсет во время брифинга в Вашингтоне
Глава Пентагона Пит Хегсет во время брифинга в Вашингтоне
© AP Photo / Konstantin Toropin
Глава Пентагона Пит Хегсет во время брифинга в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 4 мар - РИА Новости. Иран не сможет проводить ракетные атаки настолько долго, чтобы у США закончились запасы перехватчиков, заявил в среду министр войны США Пит Хегсет.
"Иран не сможет продержаться дольше нас", — сказал на пресс-конференции Хегсет, отвечая на вопрос о предположениях, что Тегеран может попытаться истощить возможности американской системы противоракетной обороны.
Пентагон - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
В Пентагоне не стали оценивать перспективы наземной операции против Ирана
Вчера, 16:48
По его словам, США намерены задавать "тон и темп" конфликта за счёт сочетания наступательных и оборонительных возможностей. "Мы обеспечим это силой наших действий, нашими наступательными и оборонительными возможностями", — добавил глава Пентагона.
Хегсет также отметил, что США в данной ситуации учитывают не только собственные запасы средств ПВО, но и ресурсы своих союзников. "Наши системы противовоздушной обороны и системы наших союзников располагают достаточным запасом возможностей", - указал глава военного ведомства США.
Газета Washington Post со ссылкой на источники ранее писала, что в Пентагоне "началась паранойя" из-за ответных мер Ирана на военную операцию США и недостатка средств ПВО. По словам собеседников издания, для того, чтобы гарантированно сбить одну иранскую ракету, США зачастую требуется два или три перехватчика.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Глава Пентагона Пит Хегсет - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
Хегсет прокомментировал реакцию России и Китая на операцию против Ирана
Вчера, 16:38
 
