Хегсет утверждает, что Иран не сможет истощить запасы перехватчиков США
Иран не сможет проводить ракетные атаки настолько долго, чтобы у США закончились запасы перехватчиков, заявил в среду министр войны США Пит Хегсет. РИА Новости, 04.03.2026
2026-03-04T16:49:00+03:00
2026-03-04T16:49:00+03:00
2026-03-04T17:25:00+03:00
в мире
иран
тегеран (город)
сша
пит хегсет
министерство обороны сша
военная операция сша и израиля против ирана
иран
тегеран (город)
сша
ВАШИНГТОН, 4 мар - РИА Новости. Иран не сможет проводить ракетные атаки настолько долго, чтобы у США закончились запасы перехватчиков, заявил в среду министр войны США Пит Хегсет.
"Иран не сможет продержаться дольше нас", — сказал на пресс-конференции Хегсет
, отвечая на вопрос о предположениях, что Тегеран
может попытаться истощить возможности американской системы противоракетной обороны.
По его словам, США
намерены задавать "тон и темп" конфликта за счёт сочетания наступательных и оборонительных возможностей. "Мы обеспечим это силой наших действий, нашими наступательными и оборонительными возможностями", — добавил глава Пентагона
.
Хегсет также отметил, что США в данной ситуации учитывают не только собственные запасы средств ПВО, но и ресурсы своих союзников. "Наши системы противовоздушной обороны и системы наших союзников располагают достаточным запасом возможностей", - указал глава военного ведомства США.
Газета Washington Post со ссылкой на источники ранее писала, что в Пентагоне "началась паранойя" из-за ответных мер Ирана на военную операцию США и недостатка средств ПВО. По словам собеседников издания, для того, чтобы гарантированно сбить одну иранскую ракету, США зачастую требуется два или три перехватчика.
США и Израиль
28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана
, в том числе по Тегерану. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока
.