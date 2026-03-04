Хегсет утверждает, что Иран не сможет истощить запасы перехватчиков США

Глава Пентагона Пит Хегсет во время брифинга в Вашингтоне. Архивное фото

ВАШИНГТОН, 4 мар - РИА Новости. Иран не сможет проводить ракетные атаки настолько долго, чтобы у США закончились запасы перехватчиков, заявил в среду министр войны США Пит Хегсет.

"Иран не сможет продержаться дольше нас", — сказал на пресс-конференции Хегсет , отвечая на вопрос о предположениях, что Тегеран может попытаться истощить возможности американской системы противоракетной обороны.

По его словам, США намерены задавать "тон и темп" конфликта за счёт сочетания наступательных и оборонительных возможностей. "Мы обеспечим это силой наших действий, нашими наступательными и оборонительными возможностями", — добавил глава Пентагона

Хегсет также отметил, что США в данной ситуации учитывают не только собственные запасы средств ПВО, но и ресурсы своих союзников. "Наши системы противовоздушной обороны и системы наших союзников располагают достаточным запасом возможностей", - указал глава военного ведомства США.

Газета Washington Post со ссылкой на источники ранее писала, что в Пентагоне "началась паранойя" из-за ответных мер Ирана на военную операцию США и недостатка средств ПВО. По словам собеседников издания, для того, чтобы гарантированно сбить одну иранскую ракету, США зачастую требуется два или три перехватчика.