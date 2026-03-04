https://ria.ru/20260304/khegset-2078517240.html
Хегсет прокомментировал реакцию России и Китая на операцию против Ирана
Хегсет прокомментировал реакцию России и Китая на операцию против Ирана - РИА Новости, 04.03.2026
Хегсет прокомментировал реакцию России и Китая на операцию против Ирана
Глава Пентагона Пит Хегсет, комментируя реакцию России и Китая на операцию США и Израиля против Ирана, заявил, что у США проблемы не с Москвой и Пекином, а с... РИА Новости, 04.03.2026
Хегсет прокомментировал реакцию России и Китая на операцию против Ирана
Хегсет: у США проблемы не с РФ и КНР, а с ядерными амбициями Тегерана