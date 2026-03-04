Хегсет прокомментировал реакцию России и Китая на операцию против Ирана

ВАШИНГТОН, 4 мар - РИА Новости. Глава Пентагона Пит Хегсет, комментируя реакцию России и Китая на операцию США и Израиля против Ирана, заявил, что у США проблемы не с Москвой и Пекином, а с "ядерными амбициями" Тегерана.