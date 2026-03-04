https://ria.ru/20260304/khegset-2078516828.html
Иран не собирался заключать ядерную сделку, заявили в Пентагоне
США считают, что Иран изначально не намеревался заключать ядерную сделку, заявил в среду министр войны Соединенных Штатов Пит Хегсет. РИА Новости, 04.03.2026
