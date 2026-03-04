Рейтинг@Mail.ru
Иран не собирался заключать ядерную сделку, заявили в Пентагоне
16:36 04.03.2026 (обновлено: 16:44 04.03.2026)
Иран не собирался заключать ядерную сделку, заявили в Пентагоне
Иран не собирался заключать ядерную сделку, заявили в Пентагоне
в мире
иран
сша
военная операция сша и израиля против ирана
россия
пит хегсет
сергей лавров
министерство обороны сша
иран
сша
россия
в мире, иран, сша, военная операция сша и израиля против ирана, россия, пит хегсет, сергей лавров, министерство обороны сша
В мире, Иран, США, Военная операция США и Израиля против Ирана, Россия, Пит Хегсет, Сергей Лавров, Министерство обороны США
Иран не собирался заключать ядерную сделку, заявили в Пентагоне

© Фото : ПентагонАмериканские стратегические бомбардировщики B-2 Spirit
Американские стратегические бомбардировщики B-2 Spirit. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 4 мар - РИА Новости. США считают, что Иран изначально не намеревался заключать ядерную сделку, заявил в среду министр войны Соединенных Штатов Пит Хегсет.
"Свидетельства, которые были перед нами после 12-дневной войны, говорили о том, что Иран на самом деле не собирался обсуждать ядерную сделку, которая действительно подразумевала бы, что у них не будет перспектив получить ядерную бомбу", - сказал Хегсет журналистам.
Глава МИД России Сергей Лавров во вторник отметил, что никто до сих пор не видел доказательств разработки Ираном ядерного оружия.
