Пентагон заявил, что располагает достаточными запасами для операции в Иране
Глава Объединённого комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн утверждает, что у США достаточно высокоточных боеприпасов для наступательных и оборонительных... РИА Новости, 04.03.2026
2026-03-04T16:26:00+03:00
2026-03-04T16:26:00+03:00
2026-03-04T16:40:00+03:00
в мире
иран
сша
министерство обороны сша
военная операция сша и израиля против ирана
иран
сша
Новости
ru-RU
В мире, Иран, США, Министерство обороны США, Военная операция США и Израиля против Ирана
Хегсет: США располагают достаточными запасами боеприпасов для операции в Иране