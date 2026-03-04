США вывели большинство военных с баз на Ближнем Востоке, заявил Хегсет

ВАШИНГТОН, 4 мар - РИА Новости. США вывели более 90% своих военных с баз на Ближнем Востоке из зоны досягаемости атак Ирана, заявил глава Пентагона Пит Хегсет.

"По мере того как мы наращивали наступление, мы вывели подавляющее большинство американских войск, более 90% американцев, находившихся на наших базах... за пределы досягаемости иранского огня", - сказал Хегсет на брифинге.