США вывели большинство военных с баз на Ближнем Востоке, заявил Хегсет
США вывели большинство военных с баз на Ближнем Востоке, заявил Хегсет
США вывели более 90% своих военных с баз на Ближнем Востоке из зоны досягаемости атак Ирана, заявил глава Пентагона Пит Хегсет. РИА Новости, 04.03.2026
2026-03-04T16:21:00+03:00
