США признают, что не способны отразить все удары Ирана, заявил Хегсет
США признают, что не в состоянии остановить все ответные удары Ирана, но прилагают к этому максимальные возможности, заявил в среду шеф Пентагона Пит Хегсет. РИА Новости, 04.03.2026
