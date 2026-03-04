Рейтинг@Mail.ru
США не пришлось вводить войска в Иран, заявил Хегсет - РИА Новости, 04.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:15 04.03.2026 (обновлено: 16:20 04.03.2026)
https://ria.ru/20260304/khegset-2078509346.html
США не пришлось вводить войска в Иран, заявил Хегсет
США не пришлось вводить войска в Иран, заявил Хегсет - РИА Новости, 04.03.2026
США не пришлось вводить войска в Иран, заявил Хегсет
Соединенным Штатам не пришлось вводить войска в Иран при проведении операции "Эпическая ярость", заявил во вторник шеф Пентагона Пит Хегсет. РИА Новости, 04.03.2026
2026-03-04T16:15:00+03:00
2026-03-04T16:20:00+03:00
в мире
иран
пит хегсет
министерство обороны сша
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1e/2071231351_0:0:3078:1732_1920x0_80_0_0_fe9d2b7bd24e4bc2ace4f958f0e598bc.jpg
https://ria.ru/20260304/iran-2078330473.html
иран
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1e/2071231351_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_9909933fa387f65332e273d4fadd52c2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, пит хегсет, министерство обороны сша, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, Пит Хегсет, Министерство обороны США, Военная операция США и Израиля против Ирана
США не пришлось вводить войска в Иран, заявил Хегсет

Хегсет: США не пришлось вводить войска в Иран при проведении операции

© AP Photo / Kevin WolfГлава Пентагона Пит Хегсет
Глава Пентагона Пит Хегсет - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
© AP Photo / Kevin Wolf
Глава Пентагона Пит Хегсет. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 4 мар - РИА Новости. Соединенным Штатам не пришлось вводить войска в Иран при проведении операции "Эпическая ярость", заявил во вторник шеф Пентагона Пит Хегсет.
"Мы взяли под контроль воздушное пространство и водные пути Ирана, не отправляя туда войска. Мы контролируем их судьбу", - заявил он на брифинге.
Дым на месте падения беспилотника в нефтепромышленной зоне эмирата Фуджейра - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
"Довольно быстро". На Западе раскрыли, как Иран смог прорвать оборону США
Вчера, 00:56
 
В миреИранПит ХегсетМинистерство обороны СШАВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала