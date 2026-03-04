https://ria.ru/20260304/khegset-2078509346.html
США не пришлось вводить войска в Иран, заявил Хегсет
США не пришлось вводить войска в Иран, заявил Хегсет
Соединенным Штатам не пришлось вводить войска в Иран при проведении операции "Эпическая ярость", заявил во вторник шеф Пентагона Пит Хегсет. РИА Новости, 04.03.2026
иран
США не пришлось вводить войска в Иран, заявил Хегсет
