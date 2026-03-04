Рейтинг@Mail.ru
Хегсет рассказал о прибытии новых американских сил на Ближний Восток - РИА Новости, 04.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:13 04.03.2026 (обновлено: 16:17 04.03.2026)
https://ria.ru/20260304/khegset-2078508528.html
Хегсет рассказал о прибытии новых американских сил на Ближний Восток
Хегсет рассказал о прибытии новых американских сил на Ближний Восток - РИА Новости, 04.03.2026
Хегсет рассказал о прибытии новых американских сил на Ближний Восток
Министр войны США Пит Хегсет заявил в среду, что дополнительные вооруженные силы продолжают прибывать на Ближний Восток, отметив, что операция против Ирана... РИА Новости, 04.03.2026
2026-03-04T16:13:00+03:00
2026-03-04T16:17:00+03:00
в мире
ближний восток
иран
сша
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/02/2077962681_0:19:2500:1425_1920x0_80_0_0_aa764201f5130227fba5a85599e5e0ea.jpg
https://ria.ru/20260304/khegset-2078510130.html
ближний восток
иран
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/02/2077962681_0:0:2224:1667_1920x0_80_0_0_039d5f9bec79e569720f45725513f8cf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, ближний восток, иран, сша, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Ближний Восток, Иран, США, Военная операция США и Израиля против Ирана
Хегсет рассказал о прибытии новых американских сил на Ближний Восток

Хегсет: новые американские силы прибывают на Ближний Восток

© AP Photo / Mark SchiefelbeinГлава Пентагона Пит Хегсет
Глава Пентагона Пит Хегсет - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Глава Пентагона Пит Хегсет. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 4 мар – РИА Новости. Министр войны США Пит Хегсет заявил в среду, что дополнительные вооруженные силы продолжают прибывать на Ближний Восток, отметив, что операция против Ирана продлится столько, сколько потребуется для победы.
"Прибывают дополнительные силы. Сейчас всё только начинается, и, как сказал президент (США Дональд – ред.) Трамп, мы потратим столько времени, сколько потребуется для победы", - сказал Хегсет во время пресс-брифинга в Пентагоне.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
Глава Пентагона Пит Хегсет во время брифинга в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
США признают, что не способны отразить все удары Ирана, заявил Хегсет
Вчера, 16:17
 
В миреБлижний ВостокИранСШАВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала