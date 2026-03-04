https://ria.ru/20260304/khegset-2078508528.html
Хегсет рассказал о прибытии новых американских сил на Ближний Восток
Хегсет рассказал о прибытии новых американских сил на Ближний Восток
Министр войны США Пит Хегсет заявил в среду, что дополнительные вооруженные силы продолжают прибывать на Ближний Восток, отметив, что операция против Ирана... РИА Новости, 04.03.2026
Хегсет рассказал о прибытии новых американских сил на Ближний Восток
Хегсет: новые американские силы прибывают на Ближний Восток