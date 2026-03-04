Рейтинг@Mail.ru
16:12 04.03.2026 (обновлено: 16:25 04.03.2026)
Хегсет анонсировал прибытие на Ближний Восток дополнительных истребителей
Хегсет анонсировал прибытие на Ближний Восток дополнительных истребителей

Глава Пентагона Пит Хегсет во время брифинга в Вашингтоне
© REUTERS / Elizabeth Frantz
Глава Пентагона Пит Хегсет во время брифинга в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 4 мар - РИА Новости. Глава Пентагона Пит Хегсет анонсировал прибытие в среду на Ближний Восток еще истребителей и бомбардировщиков.
"Больше бомбардировщиков и больше истребителей прибудут сегодня, сейчас, с полным контролем воздушного пространства", - сказал Хегсет на пресс-конференции.
Американский истребитель F-15E сбит по ошибке кувейтским истребителем F/A-18 - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
СМИ узнали, как были сбиты американские истребители в Кувейте
Пит ХегсетМинистерство обороны СШАВоенная операция США и Израиля против ИранаБлижний Восток
 
 
