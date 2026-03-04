https://ria.ru/20260304/khamenei-2078463180.html
В Иране перенесли церемонию прощания с верховным лидером
В Иране перенесли церемонию прощания с верховным лидером - РИА Новости, 04.03.2026
В Иране перенесли церемонию прощания с верховным лидером
Власти Ирана решили отложить церемонию прощания с погибшим верховным лидером Ирана Али Хаменеи, заявил глава координационного совета исламской пропаганды... РИА Новости, 04.03.2026
2026-03-04T14:20:00+03:00
2026-03-04T14:20:00+03:00
2026-03-04T15:04:00+03:00
в мире
иран
тегеран (город)
али хаменеи
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/02/2077987242_0:0:3110:1750_1920x0_80_0_0_d1683a2251c7f4338ccd8f1fb0b80a57.jpg
https://ria.ru/20260304/isna-2078371929.html
иран
тегеран (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/02/2077987242_379:0:3110:2048_1920x0_80_0_0_9cb37fb50558887b92e83f2e20d50862.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иран, тегеран (город), али хаменеи
В мире, Иран, Тегеран (город), Али Хаменеи
В Иране перенесли церемонию прощания с верховным лидером
Махмуди: прощание с Хаменеи в Иране откладывается
ТЕГЕРАН, 4 мар - РИА Новости. Власти Ирана решили отложить церемонию прощания с погибшим верховным лидером Ирана Али Хаменеи, заявил глава координационного совета исламской пропаганды Тегерана Мохсен Махмуди.
"Проведение этого мероприятия откладывается. Надеюсь, что при первой возможности, как только условия позволят провести мероприятие, координационный совет сделает соответствующее заявление с призывом (проститься)", - сказал он в эфире иранского телевидения.
По его словам, перенос связан с необходимостью подготовить "инфраструктуру" для проведения церемонии из-за "огромного спроса" со всей страны на участие в этом мероприятие. При этом Тегеран
продолжает подвергаться ударам, но как причина переноса этот вопрос не звучал.
Ранее чиновник сообщал, что церемония прощания должна была начаться в среду вечером, в 21.30 мск, на территории соборной мечети имама Хомейни в Тегеране и продлиться три дня. При этом власти Ирана так и не озвучили дату похорон руководителя страны.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. В результате атаки погиб верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи.