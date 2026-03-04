Куба призвала США и Израиль прекратить нарушать международное право

МЕХИКО, 4 мар - РИА Новости. Куба призывает немедленно прекратить нарушения международного права со стороны США и Израиля против Ирана и Ливана, заявил президент страны Мигель Диас-Канель.
"Куба присоединяется к международным призывам немедленно положить конец нарушению международного права в результате агрессии США и Израиля против Ирана и Ливана, совершающих политические убийства и неизбирательные атаки, включая гибель детей, которые привели к серьезной эскалации, наблюдаемой сегодня на неспокойном Ближнем Востоке", - написал политик в воем блоге в Х.
По словам Диас-Канеля, продолжение эскалации на Ближнем Востоке будет иметь "непредсказуемые последствия для всех народов региона, а также для международного мира, безопасности и стабильности".
Глава государства выступил за уважение национального суверенитета и территориальной целостности всех государств региона и за прекращение действий, наносящих ущерб гражданскому населению и инфраструктуре арабских стран Персидского залива, "с которыми Кубу связывают узы дружбы и сотрудничества". Он призвал придерживаться принципа добрососедства, сдержанности и отдавать приоритет диалогу "в этот деликатный момент".
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. В результате конфликта под ударом оказались и соседние арабские страны, которые были вынуждены полностью или частично закрыть свое воздушное пространство из-за атак ракет и беспилотников.
В ночь на понедельник Израиль заявил о пуске шести ракет с территории Ливана движением "Хезболлах", в ответ израильская авиация начала наносить массированные удары по организации в разных районах страны, включая Бейрут. В понедельник правительство Ливана запретило любую военную деятельность "Хезболлах". Руководство движения обвинило власти в нежелании сопротивляться "израильской агрессии".