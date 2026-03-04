Рейтинг@Mail.ru
Куба призвала США и Израиль прекратить нарушать международное право - РИА Новости, 04.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:19 04.03.2026
https://ria.ru/20260304/kba-2078592632.html
Куба призвала США и Израиль прекратить нарушать международное право
Куба призвала США и Израиль прекратить нарушать международное право - РИА Новости, 04.03.2026
Куба призвала США и Израиль прекратить нарушать международное право
Куба призывает немедленно прекратить нарушения международного права со стороны США и Израиля против Ирана и Ливана, заявил президент страны Мигель Диас-Канель. РИА Новости, 04.03.2026
2026-03-04T21:19:00+03:00
2026-03-04T21:19:00+03:00
в мире
сша
израиль
иран
мигель диас-канель
хезболла
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1a/2076824587_0:0:3236:1821_1920x0_80_0_0_017e7a04dbc3420a136ee3ab489f635d.jpg
https://ria.ru/20260304/ulyanov-2078558978.html
https://ria.ru/20260304/rossija-2078564295.html
сша
израиль
иран
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1a/2076824587_505:0:3236:2048_1920x0_80_0_0_b0caf7fb06bdb2a512abe25531235886.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, израиль, иран, мигель диас-канель, хезболла, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, США, Израиль, Иран, Мигель Диас-Канель, Хезболла, Военная операция США и Израиля против Ирана
Куба призвала США и Израиль прекратить нарушать международное право

Диас-Канель: Куба осуждает действия США и Израиля на Ближнем Востоке

© AP Photo / Christine ArmarioФлаг Кубы в Сантьяго
Флаг Кубы в Сантьяго - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
© AP Photo / Christine Armario
Флаг Кубы в Сантьяго. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МЕХИКО, 4 мар - РИА Новости. Куба призывает немедленно прекратить нарушения международного права со стороны США и Израиля против Ирана и Ливана, заявил президент страны Мигель Диас-Канель.
"Куба присоединяется к международным призывам немедленно положить конец нарушению международного права в результате агрессии США и Израиля против Ирана и Ливана, совершающих политические убийства и неизбирательные атаки, включая гибель детей, которые привели к серьезной эскалации, наблюдаемой сегодня на неспокойном Ближнем Востоке", - написал политик в воем блоге в Х.
Михаил Ульянов - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
Ульянов: Россия осуждает агрессию против Ирана и удар по объекту в Натанзе
Вчера, 18:35
По словам Диас-Канеля, продолжение эскалации на Ближнем Востоке будет иметь "непредсказуемые последствия для всех народов региона, а также для международного мира, безопасности и стабильности".
Глава государства выступил за уважение национального суверенитета и территориальной целостности всех государств региона и за прекращение действий, наносящих ущерб гражданскому населению и инфраструктуре арабских стран Персидского залива, "с которыми Кубу связывают узы дружбы и сотрудничества". Он призвал придерживаться принципа добрососедства, сдержанности и отдавать приоритет диалогу "в этот деликатный момент".
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. В результате конфликта под ударом оказались и соседние арабские страны, которые были вынуждены полностью или частично закрыть свое воздушное пространство из-за атак ракет и беспилотников.
В ночь на понедельник Израиль заявил о пуске шести ракет с территории Ливана движением "Хезболлах", в ответ израильская авиация начала наносить массированные удары по организации в разных районах страны, включая Бейрут. В понедельник правительство Ливана запретило любую военную деятельность "Хезболлах". Руководство движения обвинило власти в нежелании сопротивляться "израильской агрессии".
Михаил Ульянов - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
Ульянов призвал США и Израиль прекратить агрессию на Ближнем Востоке
Вчера, 18:56
 
В миреСШАИзраильИранМигель Диас-КанельХезболлаВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала