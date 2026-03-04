Рейтинг@Mail.ru
08:00 04.03.2026
Трамп напал на Иран по чужой ошибке — и это полная катастрофа
Кирилл Стрельников
Кирилл Стрельников
Кирилл Стрельников
В США сейчас бушует буря — и на божий свет вылезли не только демократические буревестники, которые искренне ненавидят Трампа и только ждут момента, чтобы его заклевать, но и глупые республиканские пингвины, которые до этого прятали жирное тело под красивым лозунгом "Америка прежде всего".
У демократов просто неудержимо текут слюнки. Они разрабатывали хитрые планы и строили козни, чтобы как-нибудь свалить Трампа и республиканцев, а тут Трамп подставился сам — бери и расчленяй.
Теперь у демократов есть железобетонный повод скинуть Рыжего Дональда: он прямо нарушил Конституцию США, согласно которой войну может объявлять только конгресс.
По данным Newsweek, демократы уже начали готовится к объявлению импичмента, и к ним уже готовы присоединиться и многие республиканцы.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
Самая большая загадка: почему Трамп начал войну
Вчера, 08:00
И ко всему этому добавился чрезвычайно болезненный для всех американцев момент: реальные боевые потери. По официальным данным, в результате атак Ирана погибли шесть военнослужащих США, тяжело ранены — 18. Это, конечно, откровенная ложь.
Известный журналист и MAGA-активист Такер Карлсон так и сказал: "их гораздо больше, и я говорю это с искренней печалью". По данным иранских властей, уничтожено порядка сотни американских солдат, эти потери, как водится, будут размазывать очень тонким слоем, но скандал уже набирает обороты.
Западные СМИ искренне недоумевают:
Jacobin — "У войны США и Израиля против Ирана нет повода и причины";
Reuters — "Трамп продолжает войну с Ираном, несмотря на риски для промежуточных выборов";
Independent — "Почему Трамп рискует очередной "бесконечной войной", хотя он был против них?"
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
Ирану поможет победить его самый лучший союзник
2 марта, 08:00
Версий уйма: тут и файлы Эпштейна, и экономические трудности, и внутриполитическая слабость, и потеря рейтингов, и желание попугать Россию и Китай, и стремление создать имидж "сильного лидера", и попытка захватить иранскую нефть. Издание Foreign Policy в отчаянии предложило вообще замечательную версию: оказывается, все до единого американские президенты, приходя к власти под мирными лозунгами, "становятся одержимыми войной". Ну то есть понять и простить.
И у всех один жгучий вопрос: было очевидно, что иранская авантюра почти гарантированно приведет к поражению республиканцев, и, скорее всего, следующий президент будет демократом. К чему были все эти пляски с преемниками? Зачем нужны были эти игры в "народное движение" MAGA?
Ответ простой: Трампу наплевать.
Ему плевать на свои предвыборные обещания, ему плевать на американскую экономику, ему плевать на нефть, ему плевать на республиканцев, ему плевать на преемников, ему плевать на выборы и вообще на вот это все.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
Агрессия обезглавила Иран. Но Иран был к этому готов
1 марта, 08:00
Злые и нехорошие языки говорят, что Трамп поменял все это на огромное, красивое, невероятное вознаграждение, которое гарантирует ему самый шикарный в истории дембельский аккорд и столетия процветания его семьи.
Негодяи утверждают, что вознаграждение организовали израильтяне.
Для израильтян жизненно важно расколошматить до основания Иран именно сейчас — при Трампе. Дело в том, что общественное мнение в США относительно Израиля стремительно меняется: свежие опросы показывают "угрожающее падение поддержки в США среди демократов, молодежи и теперь уже независимых избирателей", а теперь на фоне раскола движения MAGA уровень поддержки стал пикировать и среди республиканцев. Сейчас впервые в истории больше американцев сочувствуют палестинцам (41%), чем израильтянам (36%), а всего год назад было 46:33 в пользу Израиля. Произошел перелом у "независимых": теперь 41% за палестинцев, 30% за израильтян (год назад 42:34 за Израиль). Только 32% американцев одобряют военные действия Израиля в Газе — это исторический минимум.
Иными словами, совершенно очевидно, что если к власти придут демократы, то на американской поддержке, а значит, и на самом Израиле можно ставить крест.
Поэтому — сейчас или никогда.
Что пообещали Трампу за поддержку Израиля против Ирана?
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
Атака на Иран: позорный провал с первой секунды
28 февраля, 14:24
Пообещали сотни миллиардов, а скорее триллионы долларов, которые Трамп и его семья смогут заработать на "восстановлении Газы". Проект красивый, называется "Ривьера Газа", нарисован специально под Трампа: 180 небоскребов, 200 отелей, порт, аэропорт, искусственные острова, прибрежные комплексы, "умные города" для богатых, фабрики электромобилей, дата-центры — все как мы любим.
Деньги — от монархий Персидского залива. Охрана богачей — Израиль. Управлять этой красотой будет фонд зятя Трампа, того самого Кушнера, под названием "Affinity Group". Возврат на инвестиции (ROI) — 400% за десять лет.
Это будет царство семьи Трампа, и ему будет совершенно все равно, что происходит в США и что там с его любимыми республиканцами.
Правда, это счастье будет стоять на крови десятков тысяч невинных палестинцев и тех ста пятидесяти маленьких девочек в Иране, мертвые окровавленные ручки которых тянулись из-под завалов к небу, взывая об отмщении.
И что-то подсказывает, что ответ убийцам будет не от бога, а от людей.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
Трампу предложили признать ядерную реальность
28 февраля, 08:00
 
