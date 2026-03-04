Рейтинг@Mail.ru
Катар полностью прекратит сжижение газа в среду, пишут СМИ - РИА Новости, 04.03.2026
17:12 04.03.2026
Катар полностью прекратит сжижение газа в среду, пишут СМИ
Катар полностью прекратит сжижение газа в среду, пишут СМИ - РИА Новости, 04.03.2026
Катар полностью прекратит сжижение газа в среду, пишут СМИ
Катар полностью прекратит сжижение газа в среду, для возобновления работ потребуется 2 недели, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на источники. РИА Новости, 04.03.2026
в мире, катар, европа, военная операция сша и израиля против ирана
Катар полностью прекратит сжижение газа в среду, пишут СМИ

Reuters: Катар полностью прекратит сжижение газа в среду

Объекты компании QatarEnergy по производству сжиженного природного газа в Рас-Лаффане
Объекты компании QatarEnergy по производству сжиженного природного газа в Рас-Лаффане. Архивное фото
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Катар полностью прекратит сжижение газа в среду, для возобновления работ потребуется 2 недели, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на источники.
"Катар полностью прекратит сжижение газа в среду… По первичным оценкам, Катару потребуется 2 недели, чтобы возобновить работу по сжижению газа после полного прекращения", - пишет агентство.
Флаг Катара
В МИД Катара заявили, что реализуют свое право на самооборону
3 марта, 19:20
3 марта, 19:20
Рейтер добавляет, что после возобновления работ Катару также потребуется две недели для достижения полной производительности.
В понедельник катарская государственная компания QatarEnergy заявила, что прекратила производство СПГ на всех предприятиях из-за атак на них беспилотников. Внезапное закрытие экспортного терминала в Катаре привело к резкому росту цен на газ в Европе, которые подскочили до самого высокого с 2023 года уровня.
Вид с набережной на район Вест-Бэй города Доха, Катар
Посольство в Катаре прорабатывает вопрос о размещении россиян с лайнера
Вчера, 16:24
Вчера, 16:24
 
В миреКатарЕвропаВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
