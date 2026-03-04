https://ria.ru/20260304/katar-2078530713.html
Катар полностью прекратит сжижение газа в среду, пишут СМИ
Катар полностью прекратит сжижение газа в среду, пишут СМИ - РИА Новости, 04.03.2026
Катар полностью прекратит сжижение газа в среду, пишут СМИ
Катар полностью прекратит сжижение газа в среду, для возобновления работ потребуется 2 недели, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на источники. РИА Новости, 04.03.2026
2026-03-04T17:12:00+03:00
2026-03-04T17:12:00+03:00
2026-03-04T17:12:00+03:00
в мире
катар
европа
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/02/2077984742_0:321:3072:2048_1920x0_80_0_0_2287eea72e501737e30b1c3f8c7ae17c.jpg
https://ria.ru/20260303/katar-2078291853.html
https://ria.ru/20260304/posolstvo-2078512835.html
катар
европа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/02/2077984742_142:0:2873:2048_1920x0_80_0_0_3bc4707b570c3a249d665d1e837742f0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, катар, европа, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Катар, Европа, Военная операция США и Израиля против Ирана
Катар полностью прекратит сжижение газа в среду, пишут СМИ
Reuters: Катар полностью прекратит сжижение газа в среду