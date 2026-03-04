Рейтинг@Mail.ru
15:30 04.03.2026 (обновлено: 18:47 04.03.2026)
Катарский производитель СПГ объявил о форс-мажоре и прекратил работу
Государственная энергетическая компания Катара QatarEnergy объявила о форс-мажоре и прекратила работу из-за атак иранских беспилотников. РИА Новости, 04.03.2026
© REUTERS / StringerОбъекты компании QatarEnergy по производству сжиженного природного газа в Рас-Лаффане
Объекты компании QatarEnergy по производству сжиженного природного газа в Рас-Лаффане. Архивное фото
СТАМБУЛ, 4 мар — РИА Новости. Государственная энергетическая компания Катара QatarEnergy объявила о форс-мажоре и прекратила работу из-за атак иранских беспилотников.
"QatarEnergy сообщает, что оповестила клиентов, затронутых прекращением производства СПГ и связанных с ним продуктов, о форс-мажоре", — заявила она в соцсети X.

Дмитриев призвал ЕС заключить долгосрочные контракты на российский СПГ
2 марта, 21:44
Внезапное закрытие экспортного терминала привело к резкому росту цен на газ в Европе, которые подскочили до самого высокого уровня с 2023 года. По мнению аналитиков, если конфликт на Ближнем Востоке затянется, ЕС рискует столкнуться с ценовым шоком, сопоставимым с весной 2022-го. Тогда котировки возросли до 3892 долларов за тысячу кубометров.
QatarEnergy — крупнейший поставщик газа в мире. В понедельник компания остановила работу на всех предприятиях из-за атак беспилотников после эскалации в регионе.
По данным Форума стран — экспортеров газа, Катар входит в тройку крупнейших производителей и продавцов СПГ. На его долю приходится примерно 20 процентов мирового экспорта.
Эхо войны с Ираном ударило вовсе не по США
Вчера, 08:00
В субботу США и Израиль начали операцию против Исламской Республики Иран. В Тель-Авиве заявили, что ее цель — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Вашингтон же пригрозил уничтожить иранский флот, оборонную промышленность и призвал граждан страны свергнуть режим. Тегеран в ответ наносит удары по израильской территории и американским объектам на Ближнем Востоке. Вскоре Трамп признал, что операция может затянуться.
Трамп напал на Иран по чужой ошибке — и это полная катастрофа
Вчера, 08:00
 
