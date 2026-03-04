Катарский производитель СПГ объявил о форс-мажоре и прекратил работу

"QatarEnergy сообщает, что оповестила клиентов, затронутых прекращением производства СПГ и связанных с ним продуктов, о форс-мажоре", — заявила она в соцсети X .

Внезапное закрытие экспортного терминала привело к резкому росту цен на газ в Европе, которые подскочили до самого высокого уровня с 2023 года. По мнению аналитиков, если конфликт на Ближнем Востоке затянется, ЕС рискует столкнуться с ценовым шоком, сопоставимым с весной 2022-го. Тогда котировки возросли до 3892 долларов за тысячу кубометров.