https://ria.ru/20260304/katar-2078330638.html
В Катаре задержали десять человек, работавших на КСИР
В Катаре задержали десять человек, работавших на КСИР - РИА Новости, 04.03.2026
В Катаре задержали десять человек, работавших на КСИР
Служба госбезопасности Катара задержала десять человек, работавших в интересах Корпуса стражей исламской революции (КСИР), информирует катарское агентство QNA. РИА Новости, 04.03.2026
2026-03-04T00:52:00+03:00
2026-03-04T00:52:00+03:00
2026-03-04T01:10:00+03:00
в мире
катар
иран
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/02/2077984742_0:321:3072:2048_1920x0_80_0_0_2287eea72e501737e30b1c3f8c7ae17c.jpg
https://ria.ru/20260304/katar-2078330191.html
катар
иран
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/02/2077984742_142:0:2873:2048_1920x0_80_0_0_3bc4707b570c3a249d665d1e837742f0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, катар, иран, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Катар, Иран, Военная операция США и Израиля против Ирана
В Катаре задержали десять человек, работавших на КСИР
Катарские спецслужбы задержали десять человек, работавших на КСИР