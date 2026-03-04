Рейтинг@Mail.ru
В Катаре задержали десять человек, работавших на КСИР - РИА Новости, 04.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:52 04.03.2026 (обновлено: 01:10 04.03.2026)
https://ria.ru/20260304/katar-2078330638.html
В Катаре задержали десять человек, работавших на КСИР
В Катаре задержали десять человек, работавших на КСИР - РИА Новости, 04.03.2026
В Катаре задержали десять человек, работавших на КСИР
Служба госбезопасности Катара задержала десять человек, работавших в интересах Корпуса стражей исламской революции (КСИР), информирует катарское агентство QNA. РИА Новости, 04.03.2026
2026-03-04T00:52:00+03:00
2026-03-04T01:10:00+03:00
в мире
катар
иран
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/02/2077984742_0:321:3072:2048_1920x0_80_0_0_2287eea72e501737e30b1c3f8c7ae17c.jpg
https://ria.ru/20260304/katar-2078330191.html
катар
иран
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/02/2077984742_142:0:2873:2048_1920x0_80_0_0_3bc4707b570c3a249d665d1e837742f0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, катар, иран, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Катар, Иран, Военная операция США и Израиля против Ирана
В Катаре задержали десять человек, работавших на КСИР

Катарские спецслужбы задержали десять человек, работавших на КСИР

© REUTERS / StringerОбъекты компании QatarEnergy по производству сжиженного природного газа в Рас-Лаффане
Объекты компании QatarEnergy по производству сжиженного природного газа в Рас-Лаффане - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
© REUTERS / Stringer
Объекты компании QatarEnergy по производству сжиженного природного газа в Рас-Лаффане. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БЕЙРУТ, 3 мар - РИА Новости. Служба госбезопасности Катара задержала десять человек, работавших в интересах Корпуса стражей исламской революции (КСИР), информирует катарское агентство QNA.
"Компетентные органы раскрыли на территории Катара две ячейки, действовавшие в интересах КСИР Ирана … Были задержаны десять подозреваемых", - пишет агентство.
По данным агентства, семеро из задержанных выполняли разведывательные задачи по сбору информации о стратегически важных и военных объектах страны, еще трое были привлечены к диверсионной деятельности и прошли подготовку по использованию беспилотников.
Дым на месте взрыва в Дохе - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
Минобороны Катара сообщило о ракетной атаке со стороны Ирана
00:42
 
В миреКатарИранВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала