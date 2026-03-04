https://ria.ru/20260304/katar-2078330191.html
Минобороны Катара сообщило о ракетной атаке со стороны Ирана
Минобороны Катара сообщило о ракетной атаке со стороны Ирана - РИА Новости, 04.03.2026
Минобороны Катара сообщило о ракетной атаке со стороны Ирана
Минобороны Катара сообщило о ракетной атаке со стороны Ирана, одна из ракет ударила по военной базе Аль-Удейд, где дислоцированы американские военнослужащие,... РИА Новости, 04.03.2026
2026-03-04T00:42:00+03:00
2026-03-04T00:42:00+03:00
2026-03-04T00:50:00+03:00
в мире
катар
иран
сша
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1c/2077442993_0:273:2673:1776_1920x0_80_0_0_c8b30e48b043375e5ec851f586e43a3f.jpg
https://ria.ru/20260303/katar-2078291853.html
катар
иран
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1c/2077442993_0:0:2369:1776_1920x0_80_0_0_79030169b0dc733fc99b4c757f9a33c0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, катар, иран, сша, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Катар, Иран, США, Военная операция США и Израиля против Ирана
Минобороны Катара сообщило о ракетной атаке со стороны Ирана
Минобороны Катара сообщило о ракетной атаке американской базы со стороны Ирана