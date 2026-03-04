Рейтинг@Mail.ru
Минобороны Катара сообщило о ракетной атаке со стороны Ирана
00:42 04.03.2026 (обновлено: 00:50 04.03.2026)
Минобороны Катара сообщило о ракетной атаке со стороны Ирана
Минобороны Катара сообщило о ракетной атаке со стороны Ирана
Минобороны Катара сообщило о ракетной атаке со стороны Ирана

Дым на месте взрыва в Дохе
Дым на месте взрыва в Дохе
© REUTERS / Mohammed Salem
Дым на месте взрыва в Дохе. Архивное фото
ДОХА, 4 мар - РИА Новости. Минобороны Катара сообщило о ракетной атаке со стороны Ирана, одна из ракет ударила по военной базе Аль-Удейд, где дислоцированы американские военнослужащие, жертв нет.
"Иран запустил по Катару две баллистических ракеты. Системы ПВО успешно отразили одну из них, вторая ударила по военной базе Аль-Удейд, жертв нет", - говорится в заявлении катарского оборонного ведомства.
Флаг Катара - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
В МИД Катара заявили, что реализуют свое право на самооборону
Вчера, 19:20
 
