В хабаровском зоопарке отвергли идею обмена белого медведя на капибар

ВЛАДИВОСТОК, 4 мар – РИА Новости. Белый медведь стоит около 30 миллионов рублей, а самая дорогая капибара - 2 миллиона рублей, поэтому никакого обмена быть не может, даже если исходить из стоимости, заявил РИА Новости директор хабаровского зоосада "Приамурский", где живёт белый медведь, Андрей Данилов, комментируя заявление японского зоопарка о возможном обмене животных.