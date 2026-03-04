Рейтинг@Mail.ru
12:48 04.03.2026 (обновлено: 14:51 04.03.2026)
В хабаровском зоопарке отвергли идею обмена белого медведя на капибар
Белый медведь стоит около 30 миллионов рублей, а самая дорогая капибара - 2 миллиона рублей, поэтому никакого обмена быть не может, даже если исходить из... РИА Новости, 04.03.2026
россия
андрей данилов
россия
россия, андрей данилов
Россия, Андрей Данилов
Самец капибары
Самец капибары
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Самец капибары. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 4 мар – РИА Новости. Белый медведь стоит около 30 миллионов рублей, а самая дорогая капибара - 2 миллиона рублей, поэтому никакого обмена быть не может, даже если исходить из стоимости, заявил РИА Новости директор хабаровского зоосада "Приамурский", где живёт белый медведь, Андрей Данилов, комментируя заявление японского зоопарка о возможном обмене животных.
Ранее заместитель директора японского зоопарка Токусима Нариоми Китамура сообщил РИА Новости, что японский зоопарк готов поменять своих капибар на белого медведя или амурского леопарда на фоне дефицита водосвинковых в России.
"Белый медведь – это красная книга. Капибара – это просто ничто в наших глазах. Обмена никакого не может быть… И по стоимости даже если определить: у белого медведя приблизительная стоимость около 30 миллионов, капибара стоит 2 миллиона рублей – это самая дорогая капибара в России. А так, вообще, ей цена – около, может быть, 800 тысяч (рублей – ред.) одной капибары", – сказал Данилов.
Капибара - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
В России капибары подорожали до двух миллионов рублей
14 февраля, 10:32
 
РоссияАндрей Данилов
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
