В хабаровском зоопарке отвергли идею обмена белого медведя на капибар

ВЛАДИВОСТОК, 4 мар – РИА Новости. Белый медведь стоит около 30 миллионов рублей, а самая дорогая капибара - 2 миллиона рублей, поэтому никакого обмена быть не может, даже если исходить из стоимости, заявил РИА Новости директор хабаровского зоосада "Приамурский", где живёт белый медведь, Андрей Данилов, комментируя заявление японского зоопарка о возможном обмене животных.
Ранее заместитель директора японского зоопарка Токусима Нариоми Китамура сообщил РИА Новости, что японский зоопарк готов поменять своих капибар на белого медведя или амурского леопарда на фоне дефицита водосвинковых в России
"Белый медведь – это красная книга. Капибара – это просто ничто в наших глазах. Обмена никакого не может быть… И по стоимости даже если определить: у белого медведя приблизительная стоимость около 30 миллионов, капибара стоит 2 миллиона рублей – это самая дорогая капибара в России. А так, вообще, ей цена – около, может быть, 800 тысяч (рублей – ред.) одной капибары", – сказал Данилов
