https://ria.ru/20260304/kanada-2078362625.html
Канада поддерживает удары по Ирану "с сожалением", заявил Карни
Канада поддерживает удары по Ирану "с сожалением", заявил Карни - РИА Новости, 04.03.2026
Канада поддерживает удары по Ирану "с сожалением", заявил Карни
Премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что страна поддерживает удары США и Израиля по Ирану "с сожалением", так как они демонстрируют провал международного... РИА Новости, 04.03.2026
2026-03-04T08:14:00+03:00
2026-03-04T08:14:00+03:00
2026-03-04T08:14:00+03:00
в мире
сша
иран
израиль
марк карни
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/138789/73/1387897314_0:236:1012:805_1920x0_80_0_0_83dfbdf44f26be3157e3b826dc103189.jpg
https://ria.ru/20260304/iran-2078309121.html
сша
иран
израиль
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/138789/73/1387897314_0:189:1012:948_1920x0_80_0_0_d1584ce31e6173d14778640a89a77c3c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, иран, израиль, марк карни, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, США, Иран, Израиль, Марк Карни, Военная операция США и Израиля против Ирана
Канада поддерживает удары по Ирану "с сожалением", заявил Карни
Карни: Канада поддерживает удары США и Израиля по Ирану с сожалением