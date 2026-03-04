Рейтинг@Mail.ru
Канада поддерживает удары по Ирану "с сожалением", заявил Карни - РИА Новости, 04.03.2026
08:14 04.03.2026
Канада поддерживает удары по Ирану "с сожалением", заявил Карни
Канада поддерживает удары по Ирану "с сожалением", заявил Карни
в мире
сша
иран
израиль
марк карни
военная операция сша и израиля против ирана
в мире, сша, иран, израиль, марк карни, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, США, Иран, Израиль, Марк Карни, Военная операция США и Израиля против Ирана
Канада поддерживает удары по Ирану "с сожалением", заявил Карни

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что страна поддерживает удары США и Израиля по Ирану "с сожалением", так как они демонстрируют провал международного порядка.
"Мы принимаем эту позицию с сожалением, так как нынешний конфликт - еще один пример провала международного порядка", - заявил Карни на пресс-конференции в ходе визита в Австралию, добавив, что США и Израиль приняли решение без консультаций с союзниками.
Поддержку же ударов по Ирану Карни объяснил несогласием с действиями властей Исламской Республики в контексте ее ядерной программы и поддержки ею вооруженных группировок на Ближнем Востоке.
США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
Эхо войны с Ираном ударило вовсе не по США
В миреСШАИранИзраильМарк КарниВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
